Případ první: TATIANA DYKOVÁ 40 %

Škoda, že z šatů herečky Tatiany Dykové není moc vidět kvůli zlatému kabátku županovitého střihu. Dle kousku šatů, co vidět lze, jde o růžové šaty se zlatým potiskem, což je docela divočina. Šperky jsou ale opravdu krásné. Účes je velice povedený.

Případ druhý: ANNA KAMENÍKOVÁ 70 %

Velice odvážný a sexy outfit zvolila na České lvy Anna Kameníková. Herečce rozhodně nechybí odvaha ani žádoucí postava pro tento model. Průsvitný komplet je efektní a fashion. To se bohužel nedá říct o náušnicích, které připomínají věštkyni na pouti, a o botách, které by se bál i kůň obout. Líčení naopak skvěle doplňuje mood outfitu.

Případ třetí: NATÁLIE JIRÁSKOVÁ 50 %

Nádherná přítelkyně zpěváka a herce Adama Mišíka Natálie Jirásková vsadila na odhalené tělo a průsvitné materiály. Šaty od návrhářek Sedláčkových trochu připomínají narychlo spíchnutých pár kousků látek. Rozparek je až moc vysoký a zdobení šatů trošku kýčovité. Avšak doplňky, make-up a účes má dcera Ivy Kubelkové naprosto famózní.

Případ čtvrtý: DENISA NESVAČILOVÁ 70 %

Bohémskou róbu od Sandry Mark pozná snad už úplně každý a pro letošní ročník Českých lvů si její model zvolila herečka Denisa Nesvačilová. Béžové šaty s korzetem na jedno rameno jsou opravdu moc krásné, ale na Denise trochu nevýrazné. Střihem sexy a romantické šaty naprosto vystihly svou nositelku. Zvolil bych ovšem jemnější kabelku a více si pohrál s účesem.

Případ pátý: TEREZA NVOTOVÁ 70 %

Flitrová róba na jedno rameno značky Leeda je sice velice krásná, ale na mladou režisérku Terezu Nvotovou jsou šaty až moc „těžké“ a je v nich utopená. Těžký materiál se moc nehodí k její postavě. Stejně tak velice tvrdé rukavice, které se k jemnému typu, jako je dcera herečky Anny Šiškové, moc nehodí. Boty jsou velice sexy a stylové. Vizáží režisérka ohromila.

Případ šestý: KLÁRA MELÍŠKOVÁ 80 %

Eleganci v podobě sice mírně obyčejných, ale zato perfektně padnoucích černých šatů s mašlí a velkou sukní předvedla lvem oceněná herečka Klára Melíšková. Róba splňuje vše, co se od ní očekává na této události. Trochu mě ale mrzí absence šperků pro rozbití černé plochy. Klára Melíšková vypadá fantasticky.

Případ sedmý: ALENA DOLÁKOVÁ 90 %

Sněhově bílá asymetrická róba od návrháře Lukáše Macháčka je odrazem čistoty, jemnosti a elegance. Herečka Alena Doláková v ní vypadá fantasticky. Jen řasení v oblasti bříška mi přijde moc volné a tak zbytečně přidává na objemu. Antický střih šatů herečce moc sluší, stejně jako kreativní šperky Gismondi.

Případ osmý: ZUZANA STIVÍNOVÁ 90 %

Zuzana Stivínová oblékla dvojbarevné šaty s netopýřím střihem od návrháře Lukáše Macháčka. Velice kreativní nápad s rukávy podtrhuje osobnost herečky, stejně jako doplňky Cartier. Jedinou výtkou je, že šaty trochu opticky rozšiřují postavu. Za mě jeden z top kousků večera. Líčení je ovšem trošku moc přísné.

Případ devátý: JANA PLODKOVÁ 100 %

Jana Plodková je na červeném koberci jako doma a je to znát. Elegance, styl, dekorum a dotek módy je naprosto perfektní. Nádherné bílé šaty z dílny Zuzany Kubíčkové jsou highlightem letošních Lvů. Nádherný vlnitý výstřih je velice neobvyklý a rozhodně poutá pozornost. Perly od Zdeňka Vacka jsou k tomuto outfitu jako dělané. Vizáž jako vždy famózní.

Případ desátý: BERENIKA KOHOUTOVÁ 70 %

Tělové plisované šaty z dílny Hany Zárubové jsou perfektní elegantní volbou pro tuto událost. Jsou sice decentní, ale splní účel a Berenika Kohoutová v nich vypadá krásně. Kabelku bych zvolil slavnostnější a méně kýčovitou. Šperky jsou nádherné, stejně jako líčení. Neonové nehty na nohou jsou ale trochu rána do očí.

Případ jedenáctý: SANDRA NOVÁKOVÁ 90 %

Sandra Nováková vsadila na svou krásnou postavu a vystavila ji světu na odiv. Sexy černé minišaty doplněné o růžovou sukni s mašlí rozhodně upoutaly pozornost a to nejen svým rozparkem, ale i stylem a barvou. Šperky z klenotnictví Halada perfektně doladily outfit. Kabelka přes šaty je trochu humpolácká, ale na druhou stranu zase osobitá. Líčení a účes jsou podle mě asi nejlepší z letošních Lvů.

Případ dvanáctý: MARTINA BABIŠOVÁ 30 %

Herečka Martina Babišová chtěla být asi trochu kreativní, ale tento pokus se bohužel moc nevydařil. Až moc krátké průsvitné šaty odhalující podprsenku a spodničku se vzorem jsou až moc velká divočina vhodnější na party Playboye. Boty na podpatcích s vázáním jsou už jen poslední hřebíček do rakve. Zato vizáž je opravdu okouzlující.

Případ třináctý: JENOVÉFA BOKOVÁ 80 %

Na Jenovéfě Bokové je vidět, že těhotenství už je v poslední fázi, a na kráse jí to jen přidává. Vypadá naprosto úchvatně. Tmavě modrou róbu od značky Leeda vynesla se vší grácií. Na bříšku je vidět, že by šaty mohly být trochu větší. Každopádně jejich materiál vypadá skvěle. Průsvitný plášť je sice už trochu ohraná varianta, ale stále funguje. Šaty by za mne mohly být trochu delší. Doplňky a vizáž jsou na jedničku.

Případ čtrnáctý: MARTHA ISSOVÁ 100 %

Martha Issová vynesla romantickou světle růžovou róbu s květy se špagetovými ramínky. Sedí jí naprosto perfektně, jak střihem tak délkou. Možná bych pro herečku zvolil výraznější barvu. Výběr doplňků je perfektní. Zde není co vytknout.

Případ patnáctý: DENISA BAREŠOVÁ 40 %

Tento model herečky Denisy Barešové je zjevně velice osobitý, ale mně spíš připomíná pohřebiště záclon a krajek. Mísí se zde tolik materiálů, že je to až na tik v oku. Věřím, že kdyby byly šaty bez vrchního pláště, tak jsou krásné a elegantní, ale toto je až příliš. Dobová vizáž se sice hodí k modelu, ale nevím, jestli je na České lvy tento outfit vhodný.

Případ šestnáctý: EVA DECASTELO 80 %

Toto se opravdu povedlo. Nádherný zelený top s prodlouženými rukávy a černými širokými kalhotami od Miroslava Michaela Knota. Evě Decastelo tento styl trochu do Asie velice sluší. Jediné, co je přestřelené, je zlatý pás. Sice krásně ladí ke kabelce, která je mimochodem nádherná, ale vůbec se nehodí k celkovému looku. Účes a make-up jsou brilantní.