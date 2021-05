Český pár si z dovolené přivezl bambucké máslo. Tak začalo jejich podnikání a pomoc Ghaně

Do africké Ghany se vydali jako turisté, Patricie Votíková totiž chtěla poznat místo, kde má kořeny její rodiny. Spolu se svým partnerem Petrem Bartošem se vydali na cestu. Z té se vraceli s nápadem, jak spojit podnikaní s pomocí místním ženám. Tak vzniklo jejich podnikaní - ze západní Afriky totiž vozí do Česka bambucké máslo.

Lidovky.cz: Podnikání jste s přítelkyní založili v podstatě na dovolené, když jste cestovali do Ghany za jejími kořeny. Jak se to vlastně stalo?

Patricie a její maminka se chtěly dlouho podívat do země, odkud pochází jejich dědeček a otec. Nedlouho potom, co jsme se s Patricií seznámili, jsme na měsíc všichni tři odjeli do Ghany, kterou jsme chtěli co nejlépe poznat. Měli jsme s Patricií na 10 stránkách A4 vytištěnou podrobnou mapu a v ní zaznamenaná všechna místa, která nás zajímala.

Tak podrobná mapa se tady sehnat nedala a ze zahraničí už by před odjezdem nemusela dorazit, tak jsme si ji pěkně poslepovali a vyrazili vstříc dobrodružství. Nečekali jsme, že to pro nás bude až tak zásadní, ale chtěli jsme poznat svět jinak, než ho zažíváme doma. Na samém severu Ghany, kam jsme měli namířeno kvůli přírodním parkům a rezervacím, jsme v malé vesnici narazili na komunitu žen, které vyrábí bambucké máslo. Místní nás naprosto okouzlili, zamilovali jsme se nejen do másla, ale i do jejich příjemné a vřelé komunikace. Jelikož jsme měli čas na místě dost omezený, hned jsme se zajímali o všechny podrobnosti a začali domlouvat spolupráci. Pak jsme pokračovali dál v našich toulkách africkou exotikou, ale myšlenky na ženy na severu a bambucké máslo jsme už z hlavy nedostali.

Lidovky.cz: Čím vás bambucké máslo tak uchvátilo?

Nás především nadchla myšlenka, že budeme schopni napřímo propojit místo s naprosto autentickou surovinou v nejlepší kvalitě s lidmi u nás v České republice. Myšlenka, že lidem u nás dáme naprosto přírodní a velmi účinnou péči o pleť i tělo a ženám na severu Ghany příležitost na lepší a spokojenější život, byla tím hlavním impulsem.

Měli jsme radost z toho, že tak proslulá kosmetická ingredience vzniká v místě, ke kterému má Patricie a její rodina silné pouto. Navíc nás hodně bavila představa, že budeme společně s Patricií něco krásného tvořit. Jsme cestovatelské duše s citem pro přírodu a ekologii. A produkty takového ražení jsme v roce 2016 postrádali. Chtěli jsme zkrátka dělat něco smysluplného a nejlépe spolu.

Lidovky.cz: Jak ho ženy v Ghaně vyrábí? Je to zdlouhavý proces?

Rozhodně to není nic snadného, co by se dalo popsat ve dvou větách. Velmi důležitá je při výrobě tradice, která se předává z matky na dceru. Je to něco jako víno nebo slivovice na Moravě, jen s tím rozdílem, že v Ghaně se výrobě bambuckého másla pánové věnovat nesmějí. Myslím, že na Moravě by se ženy do výroby pálenky pustit mohly. Většina žen, které se do procesu zapojují, se zároveň stará o děti a domácnost, takže peníze takto utržené jsou pro ně určitým symbolem soběstačnosti a osobní svobody v nakládání s financemi. Výroba začíná sběrem ořechů máslovníku afrického. Mnoho žen se ke sběru ořechů nedostane, jelikož nemají čas, nebo jsou stromy příliš daleko od jejich domu. Proto si je kupují a věnují se jen přípravě másla.

Ořechy se nesmí klátit ze stromu, ale lze je sbírat jen ze země. Strom je totiž posvátný a je tak zajištěna jeho ochrana před poškozením. Ořechy se poté v několika krocích zpracovávají, namáčí v kádích, suší na slunci a drtí. Drcení většinou vykonávají ženy ve velkých dřevěných hmoždířích, ale jsou i vesnice, kde mají drtičku, kterou pohání proud nebo dieselový motor. To je různé, hlavně podle dostupnosti proudu, který není samozřejmostí. I když je proud do vesnic zaveden, tak je velmi, velmi nestálý s častými výpadky. Jemně rozdrcené ořechy díky vysokému obsahu tuku mají formu pasty, kterou ženy praží v kádích na otevřeném ohni.

Proto má dobré bambucké máslo jemné oříškovo - kouřové aroma. Nakonec ženy směs vaří s vodou a hustou pastu hnětou. Poté máslo filtrují přes tkaninu, aby odstranili nečistoty a popílek. Ten do něj může spadnout při úpravě na otevřením ohni. Během procesu máslo projde jejich rukama nesčetněkrát. My si myslíme, že je tak jemné a blahodárné nejen kvůli svému složení, ale také díky lásce a péči, kterou mu ghanské dámy věnují.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvalo, než jste se do podnikání vrhli naplno?

Jak jsem už říkal, mysleli jsme na udržitelnost a ekologickou stopu svého podnikání. Jsme přesvědčení o tom, že když dnes někdo začíná s nový produktem nebo službou, měl by zkrátka myslet v širších souvislostech. Je to delší, ale správná cesta. My jsme chtěli připravit produkt, který bude v tomto ohledu výjimečný a zároveň zůstane cenově dostupný opravdu každému. Patricie se začala vývoji řady bambuckých másel naplno věnovat poměrně krátce po našem návratu. Já jsem nastoupil na novou pozici a přípravě toho, čím se měla značka Nutt stát, jsem se věnoval při práci. Dva roky jsme vše připravovali a potom, co jsem i já skončil v práci, jsme na jaře 2018 začali Nutt veřejně nabízet na trzích, různých design marketech a svém e-shopu.

Lidovky.cz: Vaše produkty jsou zajímavé i kvůli obalům - ty navrhoval kdo? A kde se vyrábí?

Obal byl pro nás opravdu těžký oříšek! Mimochodem název Nutt vznikl tak, že jsme chtěli, aby se produkt jmenoval podle plodin, ze kterých jsou hlavní ingredience. Tedy z ořechu - anglicky nut. Hlavní dvě plodiny jsou ořech máslovníku a kokosový ořech. Ještě v Ghaně jsme hledali doménu a nut.cz nebyla k dispozici, tak jsme přidali ještě jedno “t” a vznikl Nutt. Chtěli jsme, aby na první pohled byl obal přírodní a dával najevo, jak smýšlíme a předesílal, že obsahem je něco přírodního, v našem případě přírodní kosmetika. Zkoušeli jsme různé materiály a experimentovali. Poměrně dlouho jsme měli hotová másla na různé obtíže (ekzémy, hormonální akné, suchá, citlivá pokožka, období těhotenství, zralá pleť atd.), ale s obalem jsme nebyli spokojení.

Byl to můj úkol a já jsem měl po pár měsících jasnou představu - bylo by krásné, kdyby obal byl ze suroviny, která je obnovitelná a svým růstem spotřebovává CO². Proto byly poslední verze dřevěné, papírové a nakonec bambusové. Jelikož bambus ve svých ideálních podmínkách vyroste až metr denně, bylo vybráno. Zpracování a obrábění bambusu je nejvíce rozšířené v Asii, kde jej používají i pro jednorázové předměty každodenní spotřeby jako jsou hůlky na jídlo. Proto jsme hledali někoho z místních, kdo by nám nejdříve popsal proces výroby (chtěli jsme se ujistit, že bambus je zpracovávaný v souladu s našimi hodnotami) a poté dokázal na zakázku vyrobit obaly v několika velikostech zcela bez použití plastu. Výsledkem je bambusový obal se skleněnou dózičkou uvnitř. Sami si pak na míru necháváme od české firmy, která má v Portugalsku korkové plantáže, připravovat korková těsnění do bambusových víček.

Lidovky.cz: Prodáváte másla s různými příchutěmi. Jak se převáží z Ghany do Česka a kde vzniká finální produkt?

Bambucké máslo, kakaové máslo, kokosový olej a nově i černé mýdlo a v budoucnu i další ingredience putují do Česka lodí. V Hamburku jsou přeloženy na vlak a nakonec si je vyzvedáváme na překladišti v Praze, Uhříněvsi. Cesta trvá cca 5 týdnů. Do dvou měsíců od chvíle, kdy ženy máslo vyrobí, ho máme na skladě a můžeme vyrábět. Každopádně jsme vybrali nejekologičtější variantu, v porovnání s leteckou přepravou jsou emise CO² na kilogram přepraveného nákladu u lodí naprosto minimální. Hodně nás těší poslední vývoj v oblasti lodní kontejnerové přepravy, který je velmi slibný.

Norský výrobce Wallenius Wilhelmsen například představil svůj trajekt Orcelle Wind, který využívá “plachet” připomínajících křídla letadel vztyčená kolmo k vodní hladině. Nově jsou spouštěny kontejnerové lodě s pohonem LNG (zkapalněný zemní plyn), který snižuje emise CO² o 85 %. Ostatní suroviny se snažíme hodně získávat od místních dodavatelů, abychom jednak podpořili šikovné lidi u nás a zbytečně nevozili suroviny, která máme u nás, z dalekých zemí. Takže nám do České republiky dorazí po 25 kg balené bambucké máslo, kokosový olej po 25 - 100 litrech. Samotná výroba konečných produktů, kterou ještě stále děláme pouze já a Patricie, je přímo v Praze. I když bychom se moc rádi posunuli cca do hodiny od Prahy někam blízko přírodě, kde bychom se mohli dále rozvíjet, jak jako firma, tak žít víc pohromadě se širší rodinnou. Hledáme aktuálně vhodný větší pozemek, kdyby nás někdo ze čtenářů chtěl za sousedy, budeme vděční za tip.

Lidovky.cz: Jak probíhá komunikace a běžné úkony - přece jen - Ghana je dost vzdálená. Jak řešíte administrativu? Jak často na místo jezdíte?

Je skvělé, že máme na místě rodinu. Dedeček sice už v Ghaně nežije, bydlí v Německu. Ale ghanský strýc nám pomáhá vyřídit všechny náležitosti týkající se exportu, kontroly kvality nebo skladování. Ghana je v porovnání s vetšinou afrických zemí poměrně dost rozvinutá (nejvíce na jihu kolem hlavního města Accry, nejméně na severu, kde je komunita, se kterou spolupracujeme).

Takže není problém objednat dopravu ze severu do Accry, kde máme zázemí. Kokosový olej je z jiné oblasti na pobřeží Atlantského oceánu, černé mýdlo z vnitrozemí, kde jsou různá nářečí a jazyky. Všichni ale mluví dokonale anglicky, protože anglicky vysílá televize, učí se tak ve školách a je to i hlavní úřední jazyk země. Pro komunikaci se všemi v Ghaně používáme nástroje, na které jsme všichni zvyklí - whatsapp a tak podobně. Rádi bychom tam jezdili například každý rok, ale osud nám moc nepřeje. Dlouho jsme se v Ghaně neobjevili, protože máme dva prcky. Ti mají stejně jako všichni ostatní, kdo chtějí do Ghany zavítat, povinné očkování proti žluté zimnici. My jim nechceme očkování dávat dříve než ve dvou letech. Když bylo staršímu synovi 2 roky, naplánovali jsme cestu a on podstoupil očkování. Pár týdnů na to jsme se dozvěděli, že čekáme další miminko. Takže se cesta zase odkládala. A teď, když už mladšímu na podzim budou dva roky, se situace komplikuje znovu. Věříme, že bychom se letos do Ghany mohli dostat.

Lidovky.cz: Na co všechno používají bambucké máslo v Ghaně?

Je to velmi podobné jako u nás - hlavně jako kosmetika. Na pleť, po koupeli, na tělo, velmi hojně ho dívky a dámy používají na své nepoddajné a neposlušné africké vlasy. Dopřávají jim masku a natahují je. I pro naše evropské lámavé a sušší vlasy je maska z bambuckého skvělá. My si musíme dvakrát umýt hlavu a v Ghaně si ženské jen párkrát vlasy vyčešou a je hotovo. Mají tak suché vlasy, že jim to velmi prospívá. Když jsou nachlazení, dají si lžičku rozpuštěného bambuckého másla, to by se u nás asi nechytilo.

Patricie Votíková a Petr Bartoš s dětmi

Lidovky.cz: Část toho, co vyděláte, posíláte ženám, které máslo vyrábí zpět. Na co peníze využívají?

Z každého prodaného kousku jde na podporu jejich podnikání pět korun. Samozřejmě nad rámec toho, co utrží za bambucké máslo. Chceme fungovat v duchu starého čínského přísloví: „Dej chudému misku rýže, nasytíš ho na den. Nauč ho rýži pěstovat a nasytíš ho navždy.” Proto ženy přicházejí s návrhy, jaké konkrétní věci by potřebovaly do podnikání. Jednou je to oprava auta, které vlastní syn starosty, ten jim pomáhá, když potřebují něco sehnat, nebo odvézt máslo do města. Jindy například nová motorová tříkolka, kterou budou ženy používat na svoz ořechů. Když dnes chtějí vyrábět mimo období, kdy ořechy padají, musí si ořechy koupit. Se tříkolkou v sezoně nasbírají ořechů víc, protože je nebudou muset nosit “po svých” a uskladní je. Větší dary chceme nakupovat v místě osobně a také osobně předávat, abychom zajistili, že peníze skutečně přijdou tam, kde jsou potřeba.

Lidovky.cz: Máte do budoucna nějaké plány k expanzi, nebo jste spokojení?

Vnímáme se jako značka, která zákazníkům přináší čas na sebe. Chviličku, kdy se zastavím, nechám se unést vůní esenciálních olejů a pečuju o tělo, ale i duši. Takový čas potřebujeme čím dál tím víc, ať už se v osobním nebo profesním životě věnujeme čemukoli. A budou ho potřebovat i další generace. Proto věříme, že budeme fungovat ještě velmi, velmi dlouho. Z toho vyplývá, že nikam nespěcháme a chceme růst udržitelně. Tak abychom my i lidé, kteří pro nás pracují, měli prostor na důležité věci v životě jako je výchova dětí, péče o svoji rodinu, dobročinnost atd. Věříme, že pokud budeme mít ve firmě spokojené a zapálené lidi, nemůže to dopadnout jinak než, že naši zákazníci budou milovat naše produkty a služby.

Oba s Patricií cítíme závazek vůči zaměstnancům i zákazníkům. Konec konců nemáme nic cennějšího než náš čas - pokud si tedy někdo naší vize cení natolik, že je ochoten nám každý den část svého času nabídnout, pak je to ten nejkrásnější dar, který se těžko dá vyjádřit penězi. Proto si moc ceníme každého, kdo se ozve, že by pro nás chtěl pracovat, ale zatím těch míst není příliš. Od našeho začátku jsme k bambuckým máslům, která jsou zjemněna ušlechtilými oleji, maceráty a esencemi, přidali bylinné kúry podporující zdraví pleti zevnitř. Letos plánujeme spustit prodej přes dva roky připravovaného tekutého čistícího mýdla na problematickou pleť (hormonální akné, akné, ekzémy a podobně). Je připraveno z tradičních afrických přírodních surovin. Co bude dál, uvidíme. Připraveno máme víc produktů, jejich čas přijde s tím, jak se bude rozšiřovat množství lidí, kteří si budou dělat radost.