Čím jsem starší, tím míň rozumím tomu, jak někteří lidé přemýšlejí. Nejvíce je to vidět na sociálních sítích, říká herec Maroš Kramár

Populární slovenský herec a moderátor Maroš Kramár o tom, co se naučil v Zázracích přírody, proč nerozumí chování lidí na sociálních sítích a čím se liší české herectví od slovenského.

Když jsme si domlouvali rozhovor, právě řídil – což je činnost, která zabírá velkou část jeho času, protože často pendluje mezi Bratislavou a Prahou, kde má v současnosti spoustu natáčení. Při schůzce v pražském hotelu Don Giovanni, kde herec poslední dobou přespává, se naše řeč přirozeně stočila na stav českých dálnic, s nimiž má teď Maroš Kramár spoustu zkušeností. Také proto se těší, až si o prázdninách odpočine, bude pobývat ve svém domě u vody a pěstovat své oblíbené vodní sporty jako jízdu na katamaránu, jachtě, kánoi či paddleboardu. Rozhovor jsme vedli v češtině, která byla z jeho strany naprosto bezchybná – až na zaváhání, jak se vlastně říká tomu bílému medvědovi…



Jak teď vypadá váš život? Trávíte hodně času na cestách?

Kvůli covidu se skoro rok a půl nehrálo divadlo, takže to bylo o hodně volnější. Ale teď už se věci vracejí do starých kolejí – a jsem za to moc rád. Normálně mívám patnáct dvacet představení měsíčně, navíc jsem herec na volné noze, takže hraju v soukromých produkcích. A to jsou většinou divadla, která jezdí po celé republice, ta představení jsou každý den někde jinde, takže cestuju opravdu hodně. V Praze točím Slunečnou, k tomu Zázraky přírody, objevím se v nové řadě seriálu Lajna a v menší roli v Marii Terezii. Takže se to tak seběhlo, že hodně jezdím nahoru dolů, dálnici D1 už znám nazpaměť – a je to teda něco strašného!