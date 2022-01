Člověk, který měl celý život smysl pro humor, bude vtipkovat až do konce, říká Katarína Vlčková

Máte za sebou s manželem poměrně dost rozhovorů. Neodmítat média bylo úmyslné?

Uvědomili jsme si, že 1,5 miliardy korun je dost peněz, proto jsme od začátku chtěli o našem záměru veřejně mluvit, aby nevznikaly zbytečné spekulace. Komunita lidí, která na Cibulce žije, je soudržná. Na tom, co se bude dít s usedlostí, jim záleželo. Nechtěli jsme, aby je zpráva, že někdo koupil Cibulku, zaskočila. Proto jsme představili naši vizi, abychom ulehčili její přijetí. Myslím, že žádné fámy nevznikly. Zájem médií jsme brali jako další úkol. Nejprve se zajímala o tu sumu peněz, pak co je paliativní péče, k čemu je, jak hospic bude vypadat… Je to náročné, ale za sebe mohu říct, že je dobré toho využít. Manžel, který je mediálně zdatnější, řekl: „Když se chtějí ptát, budeme odpovídat.“