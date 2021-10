Do Libušky byli zamilovaní všichni včetně mě. Slávu ale nikdy ráda neměla, vzpomíná na Šafránkovou Trávníček

„Tak nám umřel Belmondo,“ řekl mi Alain Delon, sedící proti mně v kavárně před zámkem Berchtold. A mně se vybavilo, jak jsme na Belmonda a Delona kdysi s kamarádkou chodily v sobotu odpoledne do kina a jak se nám z nich podlamovala kolena.



Pak jsem se podívala pořádně a nebyl to Delon, ale Pavel Trávníček, který francouzského fešáka, dnes chodícího o francouzské holi, léta dabuje. Paradoxní je, že když Pavel Trávníček hrál svoji absolutně nejslavnější roli, prince ve filmu Tři oříšky pro Popelku, režisér Vorlíček ho nechal předabovat Petrem Svojtkou.

Popelka už je v pohádkovém nebi a její princ bude letos jako nejstarší VIP tančit v 11. ročníku televizní show StarDance. Tam mu sexy hlas ale asi moc nepomůže.

Už nějaký čas trénujete na StarDance. Jak vám to jde?

Včera jsem byl úplně zničený, bolel mě celej člověk, i svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Učili jsme se tango. Valčík a jive už máme. On si to člověk nejdřív představuje, že to bude tančení jako na plese. Ale o tom to není vůbec. Spíš jde trošku o závodní tančení, což naši partneři skvěle ovládají. Dlouho jsme nevěděli, kdo na koho vyjde. Mně nakonec přidělili Veroniku Lálovou, která už tu soutěž vyhrála (se Zdeňkem Piškulou v roce 2016). A hned mi řekli: „Pozor na ni! Je to takovej čert. Její doména jsou latinskoamerické tance.“ Já řekl jen: „Ježišmarjá...“