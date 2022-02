Pandemie prodeji doplňků stravy pomohla. Nejvíce se prodávají ty, které pomohou s nespavostí

Lidovky.cz: Vaše firma zabývající se vývojem a výrobou potravinových doplňků působí mezinárodně, mimo jiné i na arabském trhu. Jak vaše podnikání ovlivnila pandemie?

Jedno z teritorií, na které vyvážíme a je poměrně složité nejen z pohledu kulturních odlišností, je Blízký východ. Již několik let máme obchodní aktivity například v Saudské Arábii, SAE, Kataru, Jordánsku, aktivity tam aktuálně rozšiřujeme i nad rámec sortimentu doplňků stravy. Zajímavé jsou pro nás příležitosti v oblasti potravinářských premixů/směsí pro obohacení potravin nebo doplňková krmiva pro závodní koně a velbloudy.

Lidovky.cz: Zaznamenali jste větší poptávku po doplňcích stravy?

Paradoxně pro nás byla koronavirová krize v prvních měsících roku 2020 z obchodního hlediska poměrně zajímavou příležitostí, jak získat i nové klienty. Nejen stávající partneři nás během první vlny doslova bombardovali objednávkami, poptávali hlavně doplňky stravy na posílení imunity. Výroba i přes všechna omezení jela naplno, dokonce přesčas, dva měsíce jsme se doslova nezastavili. Po pár měsících přišel citelný útlum, firmy sčítaly ztráty a vyčkávaly, co bude. Omezení volného cestování a de facto i mezinárodního obchodu byla pro nás velká rána.

Lidovky.cz: Jak jste se poprali s výpadkem surovin od dodavatelů nebo obalového materiálu?

Největší výpadek dodávek surovin a obalového materiálu byl na začátku roku 2020, bylo to způsobeno doslova zastavením výroby a dopravy v Číně. Následovaly výpadky také na evropském trhu, my jsme pocítili problémy zejména v Itálii, kde epidemie propukla během lyžařské sezony, to si asi všichni pamatují. V současné době se hlavně prodloužily dodací termíny, ať je to zapříčiněno delšími přepravními časy z Asie nebo výpadky na pracovišti, které dodací termíny prodlužují. Stále rostoucí ceny vstupů se logicky projevují v rostoucích cenách finálních produktů.

Lidovky.cz: Staráte se o mezinárodní obchod. Je poptávka českého zákazníka jiné než u zbytku světa?

V České republice se zaměřujeme na dva typy obchodu, a to B2B a B2C, v překladu to znamená, že se zaměřujeme, jak na prodej obchodním společnostem, tak na prodej koncovým zákazníkům. V zahraničí se soustředíme pouze na prodej B2B, tedy na prodej obchodním společnostem, nedokážu se tedy sofistikovaně vyjádřit ke spotřebitelskému chování v jiných zemích. Trendy se, ale dají vyčíst z prodejů, které máme v oblasti B2B a ty potvrzují rostoucí zájem o zdravý životní styl, o prevenci a anti-aging produkty.

Lidovky.cz: Dá se z prodeje potravinových doplňků vyčíst, jak se o své zdraví staráme?

Když se podívám na nejprodávanější produkty loni, vydedukovala bych, že mají lidé problémy se spánkem, určitě se na tom podepsala i zmíněná pandemie a větší stres. Upřednostňují kvalitní a prověřené produkty určené pro celkové zdraví organismu, ženy myslí na svou krásu. Každý chce přece zůstat dlouho krásný a zdravý.

Lidovky.cz: Co jste se za poslední rok a půl v byznyse naučila?

Během posledních měsíců jsem se naučila víc řešit obchod a jednání online, ale stále tvrdím, že osobní kontakt je nenahraditelný. Online přenosem se nedají vytvořit kvalitní osobní vazby, mimo kancelářská jednání mají svá opodstatnění a mají v byznyse své nepopiratelné místo. Pevně věřím, že v tomto ohledu se obchodní jednání opět vrátí do osobní roviny. Naučila jsem se také více trpělivosti a snažím se chápat problémy i z opačné perspektivy. Současná doba je velice turbulentní a nejistá, nikdy nevíte, zda proběhne naplánovaná služební cesta, důležitá schůzka nebo zda dorazí dodávky surovin.

Lidovky.cz: Jste spoluautorka patentu na technologii zpracování kurkuminu pro doplňky stravy (schváleno v ČR, podáno v EU, USA a Kanadě). Jak je celý proces náročný?

Na začátku všeho je vývoj, ten náš začal vývojem multicomponentního excipientu, pomocné látky, pro výrobu tablet rozpustných v ústech, vše začalo již v roce 2015. Následoval vývoj nano-technologického zpracování kurkuminu, celý proces vývoje produktu trval více než dva roky. Patent máme schválený v Česku, čekáme na přidělení patentu v EU. V USA a v Kanadě dokládáme ještě podpůrné materiály a studie, které si patentový úřad vyžádal, celý proces patentování ve světě je finančně i časově velice náročný.

Lidovky.cz: Dáváte si předsevzetí? Pokud ano, co jste si předsevzala pro nový rok?

Předsevzetí jsem si dala v zásadě dvě, i když asi přímo nesouvisí s novým rokem. Jedno se týkalo mého zájmu o zdravý životní styl, ráda bych se více vzdělávala v oblasti health coachingu. A druhé předsevzetí se týká mého life balance čili rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.