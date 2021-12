Dostal Grammy a hrál na večírku Oprah Winfrey. Hraní je návykové, říká jazzman Ondřej Pivec

V hudbě dokázal, co málokdo. Prosadil se v New Yorku jako špičkový hráč na Hammondovy varhany, společně se soulovou hvězdou Gregory Porterem získal Grammy za nejlepší vokální jazzové album a dnes působí nejen jako interpret, ale také zpívá, skládá a produkuje hudbu, hraje ve třech kapelách a žánrově stojí rozkročený od milovaného jazzu přes soul, R&B a funk po černošskou gospelovou hudbu.

Je zvyklý na sály pro několik tisíc diváků od New Yorku po Paříž, ale i když hraje v malém pražském klubu se svou tuzemskou formací Organic Quartet, rozbalí to tak, že zvedá lidi od stolků. Konec listopadu tráví sedmatřicetiletý jazzman v Praze, věnuje se svým českým hudebním projektům s Vojtou Dykem, Monkey Business a dalšími. A taky se připravuje na koncert, který pro něj hodně znamená. Po osmi letech se vrací na festival Struny podzimu, akci, která jej s Gregory Porterem poprvé svedla dohromady. I když je v Praze, sešli jsme se – částečně kvůli covidu a částečně časové úspoře – přes videohovor. Ondřej je zvyklý spolupracovat s lidmi z celého světa a různých časových pásem, takže už od časného rána seděl u počítače a pilně pracoval.

Kvůli covidu jste tu loni uvíznul na nečekaně dlouho. Na druhou stranu díky tomu vznikla řada projektů s českými hudebníky. Co třeba?

Máte pravdu, byl jsem tu rok a vzniklo toho poměrně dost. První bylo natáčení desky Vladimíra Mišíka, ta vyšla právě teď a je úplně super. Pak jsem začal spolupracovat se zpěvákem Honzou Smigmatorem, pokračovali jsme ve spolupráci s Vojtou Dykem, se kterým jsme před dvěma lety nahráli album v New Yorku. Taky jsme napsali a natočili písničku se zpěvákem, který si říká 7krát3. Hostuje v ní rapper Rytmus, deska vyšla před pár měsíci a je výborná. Intenzivně jsem začal spolupracoval s Monkey Business, přes léto jsem s nimi hrál na koncertech, ocitl jsem se na jejich nové desce a dokonce jsem se na jedné písničce podílel autorsky. Uvrtali mě, abych k ní s nimi napsal i text, za což jsem jim vděčný. Taky jsem se Zdenkem Mertou, coby hudební dozor, spolupracoval na albu k jeho sedmdesátinám. No a poslední věc, která vychází teď 18. listopadu, je nové album rappera Oriona z PSH.