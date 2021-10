Gastro Oscara získali za oříšková másla. Nesladíme je a používáme jen kvalitní suroviny, říkají manželé

Lidovky.cz: Kdy a kde jste se poprvé setkali s oříškovými krémy?

Vilémova první lžička burákového másla padla v roce 1998 na školním poznávacím zájezdu v Londýně. Tereze první krém přivezli rodiče ze služební cesty v roce 1999.

Lidovky.cz: Co vás inspirovalo k tomu založit si vlastní značku? Jak vůbec vznikl název Lucky Alvin? Bylo to z hlediska financí nákladné?

Byla to především obrovská vášeň a láska k oříškovým krémům. Dále to byla touha vybudovat čistě vlastní rodinnou firmu, kterou budeme společně posouvat dál, a rozhodně ji nebudeme v budoucnu prodávat. Pro název jsme hledali hezké spojení s oříšky a první, co nás napadlo, byla veverka. Tak vznikl název Lucky Alvin, který je jednoduše zapamatovatelný a přitom mezinárodní, od začátku jsme plánovali expanzi do zahraničí.

Začátky byly pro nás vyloženě krev a pot, jak z finančního hlediska, tak z pracovního. Peníze na rozjezd se nám podařilo dát dohromady za pomoci vlastních úspor, vypůjčených finančních prostředků z banky a rodiny.