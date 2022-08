Hunter Biden již v minulosti jako důvod pro ohromné množství nahých selfies uvedl to, že v podstatě zažívá jakousi fixaci na své přirození.

„Potřeboval jsem se opakovaně dozvídat, že můj devítipalcový (cca 22 cm) velký penis je skutečně velký. Oproti průměrnému muži ho mám skoro dvojnásobný. Možná vám to přijde vtipné, ale je to případ tělesné dysmorfie,“ měl před čtyřmi lety napsat v poznámce, která se nacházela na tomtéž počítačovém disku, informuje New York Post.

Porucha tělesné dysmorfie je definována jako stav, kdy má člověk tendenci věnovat veškerou pozornost domnělým vadám či nepřirozenostem týkajícím se jeho vzhledu.

„Vypadá to jako nadměrná kompenzace. V minulosti měl zjevně pocit, že je v něčem nedostačující, a ve výsledku nyní přikládá opravdu významnou hodnotu délce svého penisu,“ vysvětluje newyorská psychoterapeutka Alyson Cohenová.

Opuštěný notebook však toho skrýval mnohem více. Kromě fotek zobrazujících různé fáze Hunterovi „neoblečenosti“ šlo také o podomácku zhotovenou pornografii, užívání drog či podrobnou fotodokumentaci již zmíněného pohlavního orgánu v různých fázích ztopoření.

Mimo jiné vrhá tento obsah pochybné světlo také na Hallie Bidenovou, vdovu po Hunterově bratrovi Beauovi. Poté, co Beau zemřel v roce 2015 na rakovinu, s ní právě Hunter zahájil dvouletý vztah, který je zpětně popisován jako značně bouřlivý.

Hunter se s manželkou Kathleen rozvedl v říjnu 2015, pět měsíců po smrti bratra. S Hallie se dal dohromady dva roky poté a rozešli se v roce 2019.

„Jasně, všichni jí všechno odpustili, protože ji k tomu navedl zlý Hunter. Ona by se takhle přece nikdy nechovala, za všechno může on,“ postěžoval si na útoky na svou osobu prezidentův syn. Dodává, že psychické problémy měl v minulosti právě hlavně kvůli Hallie Bidenové, neboť často urážela jeho mužství a tím mu podkopávala ego.

V květnu 2019 se Hunter Biden oženil s jihoafrickou filmařkou Melissou Cohenovou a v březnu 2020 se jim narodil syn Beau.

