Rakovina je volba lidí, kteří nenávidí život, tvrdí Dušek. Kritizuje ho i Hřebejk

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ říká Jaroslav Dušek v ukázce rozhovoru.

Herec nesouhlasil s námitkou moderátora, že pro člověka, kterému oznámí onkologickou diagnózu, je to hrozná zpráva. „To je ta zpráva, díky které on to může otočit tou svojí silou, když chce. Tam on má to zdraví ve svých rukou. On to může pochopit. Nemusí to akceptovat. Skoro vám řeknu, že odhadnete, který z těch lidí zemřou a který se z toho dostanou,“ prohlásil Dušek. „To, že někdo chce žít, že to říká, neznamená, že to chce, protože, když se díváte na to, jak žije, tak přece vidíte, jestli to chce, nebo nechce.“

cestmirstrakaty Já vím, Jaroslav Dušek …



Od herectví, přes frekvenční těla a duši, (ne)respektování lékařů, po rakovinu, za kterou si prý můžou lidi tak trochu sami.



Celý rozhovor teď na https://herohero.co/cestmir oblíbit sdílet odpovědět uložit

Na adresu herce se na sociálních sítích snesla vlna kritiky. Mezi diskutujícími převládají negativní komentáře. Argumentují například dětskými onkologickými pacienty.

Výhrady napsal i režisér Jan Hřebejk, v jehož filmech Pelíšky, Pupendo nebo Musíme si pomáhat Jaroslav Dušek hrál. „Tohle je přesně to, proč mám problém s Jardou na tahle témata komunikovat, potažmo ho brát vážně v této otázce. Jinak miluju jeho humor, vážím si jeho inteligence, vůle a talentu. Ale jak dojde na tahle moudra, je to jako konspirační teorie, antivaxerství a podobně. Mám blok,“ napsal režisér.

Hřebejk v dalších komentářích připustil, že psychosomatika může mít vliv na léčbu, ale podobná ezoterická vysvětlení, jako nabízí Dušek, považuje za nebezpečné polopravdy, iracionální tlachání odporující poznatkům medicíny a za šamanství.

Jan Hřebejk @JanHrebejk @cestmirstrakaty Tohle je přesně to, proč mám problém s Jardou na tahle témata komunikovat, potažmo ho brát vážně v této otázce. Jinak miluju jeho humor, vážím si jeho inteligence, vůle a talentu. Ale jak dojde na tahle moudra, je to jako konspirační teorie, antivaxerství ap. Mám blok‍♂️ oblíbit odpovědět

Dušek jako herec miluje mystifikace a improvizace. Je autorem libret k operám Opera La Serra a Nagano. Známý je také svým alternativním způsobem života, má například hliněný ekodům, téměř všude chodí bos apod. O podobném stylu života a také o moudrosti starých indiánů hovoří i při svém proslulém divadelním představení Čtyři dohody. V roce 2008 mu Český klub skeptiků Sisyfos udělil anticenu Bludný balvan za „dobré šamanské rady pro každý den“.

Kriticky se stavěl i ke koronavirové pandemii a ještě před ní prohlašoval, že až mu bude lékař nutit léky, aby přežil, vyhledá jiného. „Od roku 1991, kdy jsem poprvé šel přes žhavé uhlíky, nepolykám léky,“ řekl v roce 2019 pro týdeník 5plus2.

Souhlasíte, že jsou Duškovy názory na zdraví nebezpečné polopravdy? ANO 2815 NE 723