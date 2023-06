„Mohu vám oznámit, že v létě dostane rozhlasovou podobu autobiografie Má cesta za štěstím. A ještě větší radost mám z toho, že se do některých pasáží podařilo zapojit Karlův hlas vytvořený umělou inteligencí,“ napsala na sociálních sítích Ivana Gottová.

V úterý s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem podepsali smlouvu k projektu. „Je to opravdu nebývale inovativní počin a bude to u nás vůbec poprvé, kdy se takový hlas vytvořený umělou inteligencí zapojí do literárně dramatického díla. Pro načtení knihy jsme spolu s Českým rozhlasem vybrali skvělého herce s příjemným sametovým hlasem – Igora Bareše,“ uvedla vdova po zpěvákovi.

„Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že výsledkem budete nadšeni stejně jako celý tým, který projekt připravuje. A pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace,“ dodala Gottová.

Fanoušci budou moct slyšet zpěvákův hlas vytvořený umělou inteligencí ve čtvrtek 13. července v předvečer výročí jeho nedožitých 84. narozenin. Vybrané díly z knihy uvede Český rozhlas Dvojka od 14. července a celá autobiografie pak vyjde jako audiokniha letos na podzim. Projekt vzniká pod vedením šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka.

„Jsem rád, že můžeme tímto projektem navázat na mnohaletou a velmi bohatou spolupráci s Karlem Gottem, který jednoznačně patří k nejvýraznějším osobnostem novodobé české kultury, a přinést posluchačům a jeho fanouškům detailní pohled na jeho úspěšnou kariéru i soukromý život,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Karel Gott na obálce své autobiografie Má cesta za štěstím

Český rozhlas se při přípravách hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí řídí souborem pravidel jak v oblasti práva a etiky, tak v oblasti kvality záznamu, aby nenarušil odkaz Karla Gotta. Pravidla pro práci s takzvanou hlasovou syntézou zveřejní v první polovině července.

Karel Gott s Rozhlasem spolupracoval prakticky od začátku své kariéry. Jeho první rozhlasové nahrávky pochází z počátku 60. let. V novém tisíciletí se dokonce stal rozhlasovým moderátorem. V letech 2011 až 2015 uváděl na Dvojce vlastní pořad Zpátky si dám tenhle film. V rozhlasovém studiu také Karel Gott natočil svoji poslední nahrávku – novou verzi písně Jdi za štěstím v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ta bude také ústředním hudebním motivem připravované audioverze knihy Má cesta za štěstím.

Sedmisetstránková autobiografie několikanásobného Zlatého slavíka vyšla v knižní podobě v roce 2021. Zpěvák knihu dopsal na sklonku života v roce 2019, jejího vydání ani načtení audioknihy se nedočkal.

Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo osmdesát let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.

Na konci října 2019 Ivana Gottová uvedla, že na přání zpěváka bude místem jeho posledního odpočinku hřbitov na pražských Malvazinkách. Patří mezi největší v Praze a leží na západním okraji Smíchova, zhruba kilometr od Gottovy vily na Bertramce.

Karel Gott natočil a vydal celkem téměř tři stovky desek a s jeho jménem a hlasem jsou navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor. Nazpíval také přes stovku duetů, například s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou Holanovou.

Po několikrát odkládané premiéře dokumentu Karel, který šel do kin nakonec až na podzim 2021, se loni v létě uskutečnily i dva vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi. Vystoupilo na nich téměř čtyřicet Gottových kolegů. Zazpívala i jeho dcera Charlotte Ella, která předvedla s Darou Rolins píseň Zvonky štěstí.