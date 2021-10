Kdyby tátovi platili dividendy za patent k čočkám, měl by víc peněz než Gott, říká o Ottovi Wichterlem jeho syn

LN: Psal si váš otec někdy deník?

To ne. Ale jednou se nám dostaly do ruky jeho zápisky, které byly z doby, kdy mu bylo asi deset let. Byly to legrační poznámky čítající dvě tři věty ke každému dni. Ovšem co si psal velmi pečlivě a pravidelně, byly pracovní protokoly. Nespoléhal na svou vynikající paměť, a když skončil v laboratoři experimenty, sedl k psacímu stroji a naklepal záznam své denní práce včetně vysvětlivek.