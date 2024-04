Uhynula první kočka Micka, byla hvězdou Pavlovy prezidentské volební kampaně

Podle informací Blesku kočka Micka v těchto dnech pošla. Petr Fučík z kabinetu Evy Pavlové ani prezidentova mluvčí Eva Hromádková tuto informaci nepotvrdili, Eva Pavlová však odvolala z osobních důvodů plánovanou úterní návštěvu na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně, které se měla účastnit. S manželem, prezidentem Petrem Pavlem, také první dáma nevyrazila na návštěvu Zlínského kraje, ačkoliv její účast byla původně avizována.

O víkendu informovala Pavlová na Instagramu o nemoci Micky. „Zdravím všechny spřízněné duše. Vím, že jsem teď nebyla příliš aktivní, nicméně nemoci se nevyhýbají ani chlupatým členům rodiny, o které se také musíme starat. Micka vyžaduje už několik dní péči a já bych si moc přála, aby mohla brzy opět sama pobíhat venku,“ napsala.

„Mít zvířátko je radost, spoustu nám toho dávají, mnohdy bychom se od nich mohli učit, ale zároveň je to závazek. To, že se o ně staráme více v době, kdy jim není do skoku, je to nejmenší, co jim za jejich službu pro nás můžeme dát,“ dodala.

O Kočce Micce, která se s manželi Pavlovými přestěhovala loni v říjnu z Černoučku do Lumbeho vily na Hradě, promluvila Pavlová v minulosti v několika rozhovorech. „Micka je nalezenec. Venčila jsem před deseti lety v prosinci našeho psa Boba kousek pod Řípem a viděla jsem, že něco vyčmuchal. Šla jsem se podívat, na co kouká. V závěji bylo malé koťátko, nevím, jak se tam vzalo. Protože byl sníh, koťátko jsme vzali domů a od té doby u nás zůstalo. A to je Micka. Má menší ocásek než jiné kočičky, protože byl tehdy velký mráz a kousek ocásku jí umrzl,“ popsala první dáma pro iRozhlas.cz.

Kočka Micka zazářila v době prezidentské předvolební kampaně, během několika dní se stala hvězdou sociálních sítí. Lidé si ji oblíbili a dokonce navrhovali, aby měla vlastní profil na Instagramu, což je v dnešní době u zvířat mnoha celebrit poměrně obvyklé.

Mazlíček manželů Pavlových se stal neoficiálně první kočkou České republiky. „Myslím, že naší kočce je to srdečně jedno. Vůbec si neuvědomuje, že se stala první kočkou, myslím, že si žije dál spokojeně svůj život,“ řekl po svém zvolení prezident Petr Pavel. Ten během volební kampaně sdílel fotky s Mickou na síti X. „V kampani jde do tuhého. Čas vytáhnout nejtěžší kalibr, Micku,“ napsal k jedné z fotek s úsměvem a ve flanelové košili koncem prosince roku 2022.

„Mám pocit, že vídám čím dál víc lidí ve flanelu. Třeba se bude objevovat i kočka Micka. Budu ráda, když budoucí hradní tým tyto prvky humoru v komunikaci udrží. Samozřejmě to ale musí mít důstojnost,“ uvedla v lednu 2023 v rozhovoru pro iDNES.cz Pavla Nýdrle, šéfka volební kampaně Petra Pavla.