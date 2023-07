Srůsty po bandáži žaludku a komplikace. Pitva odhalila příčinu smrti Presleyové

V pitevní zprávě se dále uvádí, že v čase smrti měla v krvi terapeutické hladiny opiátů oxykodonu a buprenorfinu. Byly zjištěny také stopy antipsychotika quetiapinu. Podle lékaře zmíněné léky nepřispěly k její smrti a neexistují žádné důkazy o zranění nebo cizím zavinění.

Střevní neprůchodnost prý byla způsobena srůsty, které se vytvořily po podvázání žaludku, jímž se Lisa Marie snažila bojovat s obezitou. Způsob smrti byl označen za přirozený.

Lisa Marie Presleyová měla 12. ledna zástavu srdce. Záchranáři ji v jejím domě v kalifornském Calabasas oživili a převezli do nemocnice West Hills Hospital and Medical Center v Los Angeles. Tam byla napojena na přístroje podporující základní životní funkce a uvedena do kómatu.

Její matka Priscilla oznámila, že Lisa Marie Presleyová ve věku 54 let zemřela. „S těžkým srdcem se musím podělit o zdrcující zprávu, že nás opustila moje krásná dcera Lisa Marie. Byla to ta nejvášnivější, nejsilnější a nejvíce milující žena, jakou jsem kdy poznala,“ uvedla Priscilla Presleyová v prohlášení.

Lisa Marie Presleyová a její dcery Riley Keoughová, Finley Lockwoodová a Harper Lockwoodová (Los Angeles, 16. října 2017)

Lisa Marie Presleyová se narodila v roce 1968 a byla majitelkou memphiského domu Graceland, který byl sídlem jejího otce a nyní je oblíbenou turistickou destinací. Její rodiče se rozvedli, když jí byly čtyři. Otec Elvis Presley zemřel v roce 1977 ve věku 42 let v Gracelandu na selhání srdce, když jí bylo devět let.

Presleyová se vdala čtyřikrát. V roce 1994 si vzala krále popu Michaela Jacksona, pouhých 20 dní po rozvodu se svým prvním mužem, muzikantem Danny Keoughem. S Jacksonem se rozvedla roce 1996. V roce 2002 se provdala za amerického herce Nicholase Cage, který je velkým fanouškem jejího otce. Cage o čtyři měsíce později podal žádost o rozvod. Její čtvrté manželství bylo s jejím kytaristou a hudebním producentem Michaelem Lockwoodem. Rozvedeni byli v roce 2021.

Měla čtyři děti, její jediný syn Benjamin Keough v roce 2020 ve věku 27 let spáchal sebevraždu. Její dcera Riley Keoughová (34) je herečka. S posledním manželem měla dcery dvojčata Harper a Finley, kterým je 14 let.

VIDEO: Lisa Marie Presley - You Ain’t Seen Nothin’ Yet: