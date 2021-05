Neplodnost je stále větší problém. Chtěly jsme prostor, kde se ženy nebojí mluvit, říkají zakladatelky Indiánek

Bourání tabu témat ohledně ženství a mateřství, otevírání diskuze o plodnosti, syndromu PCOS, endometriózy, předčasné menopauzy nebo hormonální nerovnováhy. To mají za cíl Anna Sedláková a Karolína Krejčová, které založily neziskovou organizaci Indiánky určenou pro všechny ženy se zájmem o sdílení zkušenosti, radosti, inspirace i pomoci. V Indiánkách mají možnost setkání a sebevyjádření tam, kde se o tom mluví. Stále větší neplodnost a problémy s početím by neměly být tabu.

Lidovky.cz: Mohly byste popsat, v čem se liší váš život a život žen, které netrpí na PCOS (syndrom polycystických vaječníků)?

Krejčová: Neřekla bych, že se liší nějak zásadně, protože v tuhle chvíli mám většinu symptomů PCOS pod kontrolou. Zároveň nemohu srovnávat s jinými ženami bez PCOS, ale spíše se sebou dříve. Rozhodně by ten rozdíl byl v tom, že jsem neposlouchala svoje tělo, respektive jsem jeho fungování brala jako samozřejmost a nevěnovala moc pozornost tomu, že mi dává najevo, že je něco v nerovnováze. Ať už z hlediska stravy, sportu, psychiky, spánkové hygieny, a tak podobně.

Sedláková: Pro ženy s PCOS není samozřejmé několik zásadních věcí v životě ženy. Například pravidelná menstruace nebo snadné otěhotnění. Naopak se objevuje větší hlídání jídelníčku, sklon k úzkostem, depresím či strach z budoucnosti. Každý má ale v životě nějaký problém, jen PCOS není vidět a žena ho řeší mnohdy pouze sama v sobě.



Lidovky.cz: Pamatujete si nějaký konkrétní okamžik nebo zážitek, kdy jste se cítila špatně právě z důvodu neznalosti tohoto syndromu a komplikací s ním spojených?

Krejčová: Asi ze začátku, když jsem o PCOS celkově nechtěla mluvit, a pak jsem to řekla prvním pár lidem a všem jsem musela vše dopodrobna vysvětlit, protože tento problém nikdo neznal. Bylo mi to líto, protože o to víc sama jsem si připadala. Ale časem jsem si zvykla, protože lidé, kteří obdobnou diagnózu nemají, obvykle o něčem podobném nemají tušení.

Sedláková: Určitě na začátku puberty, kdy se mi objevila řada symptomů PCOS. To, že to s tímto syndromem souvisí, jsem se dozvídala postupně (např. onen sklon k úzkostem a depresím).

Syndrom PCOS Syndrom polycystických vaječníků, je způsoben hormonální nerovnováhou kvůli zvýšené hladině mužských pohlavních hormonů, zejména testosteronu. Vedle estetických problémů ubírajících na ženskosti, jako je problematická pleť, řídké vlasy, četný výskyt chloupků nebo anovluační cykly, je hlavním problémem ztráta menstruace a neplodnost. Je to onemocnění metabolické a současně také endokrinní povahy, podle odhadů trápí 5-20 % žen v reprodukčním věku.

Lidovky.cz: Možná, že podobný moment byl i startovacím bodem pro založení neziskové organizace Indiánky? Můžete případně okolnosti zrodu projektu popsat? Třeba i důvod, proč se jmenuje zrovna takto.

Krejčová: Tady to začíná u Aničky. Já jsem se jí ozvala na výzvu ve facebookové skupině věnované PCOS, právě z toho důvodu, že mě něco takového v době, kdy jsem PCOS intenzivně řešila, chybělo. Jak relevantní informace, tak komunita, díky níž budu vědět, že na to nejsem sama. Název Indiánky vzešel z našeho brainstormingu, kdy jsme chtěly něco ženského, zároveň líbivého. Pak Aničku napadly Indiánky, zarezonovalo to s námi, spojení s přírodou, silný ženský archetyp. Navíc byla volná i doména.

Sedláková: Podnět k založení u mě přišel až po několika letech „soužití“ s PCOS, kdy jsem konečně dospěla a řekla si, že se za to přeci nemusím stydět, je nás víc a je potřeba o tom mluvit. Ze začátku (kolem 14. roku) mě podobná iniciativa nenapadla, protože jsem se o tom bála mluvit i s nejbližšími.

Lidovky.cz: Mezi témata, která váš projekt řeší, patří kromě PCOS také endometrióza, hormonální nerovnováha a předčasná menopauza. Co všechny tyto potíže spojuje?

Krejčová: Jsou to všechno ženská, jak my říkáme, životní překvápka, která jsou spojená s nevyrovnanou hladinou hormonu. Zároveň u nich dost často bývá jako jeden ze symptomů neplodnost, která ale nemusí být ve všech případech relevantní.

Lidovky.cz: Upozorňujete na to, že témata spojená s ženskými intimními obtížemi jsou v Česku tabu. Není to ale přirozené, že o podobných problémech chceme mluvit jen s nejbližšími nebo odborníky?

Krejčová: Jenže dost často o tom nechceme mluvit ani s nejbližšími, protože si připadáme samy a divné. Leckdy je pro Indiánky příjemnější popovídat si s prakticky cizím člověkem, který prožívá něco podobného a má v této oblasti pochopení a porozumění, než s těmi nejbližšími. A právě proto je potřeba toto téma detabuizovat, protože teprve v momentě, kdy přestane být tabu ve společnosti, budeme schopné říct vše blízkým nebo se o tom bavit otevřeně s odborníky.

Sedláková: Přirozené to je určitě, především v té prvotní fázi. A pro řadu žen je to v pořádku. Jenže kde není osvěta, o tématu se nemluví, tím více se ženy mohou cítit samy a „jiné“, my toužíme po změně. Pokud žena uvidí, že není sama, už to je svým způsobem ozdravné, především pro psychiku. Ale jak říkám, každý má svou cestu a i mně samotné to trvalo třeba deset let. A paradoxně o tom spíš raději mluvím s lidmi, kteří mi nejsou tak blízcí - můj táta se to dozvěděl až z titulku novin.

Lidovky.cz: Jak konkrétně jste členkám vašeho „kmene“ už pomohli?

Krejčová: Nenazývaly bychom to jako pomoc, ale spíše podporu. Chodí nám od našich Indiánek krásná zpětná vazba, která nás utvrzuje v tom jít dál. Z této podpory můžeme zmínit pozitivní ohlasy na naše čaje na podporu hormonální rovnováhy Rozkvět indiánky (prodává se v drogériích dm a na pár e-shopech), které pomáhají proti menstruačním bolestem nebo i k navrácení menstruace. Rovněž dostáváme super reakce na naše akce i projekt celkově. Představuje přesně to, co my jsme hledaly. Prostor, kde Indiánky najdou informace a porozumění.

Lidovky.cz: Ptám se i proto, že jste loni vyhráli akcelerační projekt Social Impact Awards organizovaný Impact Hubem. Co jste díky této výhře a nabytému zázemí získaly pro sebe osobně, pro váš projekt a pro vaši komunitu?

Krejčová: Pro sebe osobně určitě silné zážitky, nepopsatelnou atmosféru lidí s podobným smýšlením. Zároveň pohled do světa společensky prospěšných projektů a uvědomění, že je potřeba udělat projekt udržitelný, abychom vydržely víc než jednu sezónu. V průběhu byl jeden z našich hlavních cílů dostat do regálů dm drogérií náš čaj Rozkvět indiánky, což se nám v daném termínu podařilo. Posunulo nás to o velký kus cesty dál zejména v osvětě, ať už díky uvedenému produktu nebo samotné účasti a výhře v SIA Czech 2020.

Lidovky.cz: Na webu máte pro zájemkyně také dotazník, kterým se s vámi mohou dostat do spojení a zároveň slouží pro sběr dat. Daří se vám nějaká data tímto způsobem získávat?

Krejčová: Ano, daří. Indiánky dotazník vyplňují vcelku často a leckdy zanechají i milý osobní vzkaz. To vždy potěší.

Lidovky.cz: Pokud ano, tak co se vám z nich zatím podařilo vyčíst?

Krejčová: Určitě do budoucna plánujeme ze získaných dat statistiky, ale v tuto chvíli jsme stále ve fázi shromažďování, tudíž zatím neděláme žádné závěry. Rozhodně ale nejde o ojedinělé obtíže a ženám doposud chyběla organizace, jako je ta naše.

Sedláková: Nejčastěji se v dotazníku objevuje: “Děkuji, že jste a že o tématu mluvíte.“ A to je ten nejlepší hnací pohon pokračovat. Prostě chceme předcházet traumatům, které jsme zažily my samy v době, kdy se o tom vůbec nemluvilo.

Lidovky.cz: Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste s Indiánkami v budoucnu rády dosáhly a zrovna třeba výhra v Social Impact Awards a spojení s Impact Hubem vás k němu trochu posunuly?

Krejčová: Výhra v SIA 2020 nás určitě nakopla tím správným směrem, co se týče zaměření se na udržitelnost celého projektu. A to je to, na čem v současné době pracujeme, protože abychom mohly dosáhnout cílů, které si plánujeme, a není jich málo, bude potřeba se tomu věnovat naplno. Z nejbližších cílů, které máme před sebou, je vytvoření vlastního e-shopu nebo rozšíření spolupráce s odborníky.

Sedláková: Kája řekla konkrétní cíle, já budu možná trochu filozofovat - chceme být mezi prvními, které upozorní na stoupající neplodnost, o které se podle nás stále nemluví dostatečně. Statistiky nevypadají dobře a obávám se, že v budoucnu tento problém bude spíše normou, počít děti přirozeně bude zázrak. I to je však prostor pro další debaty a zamyšlení, jestli je tento způsob života tím pravým, jestli bychom neměli trochu zpomalit - to souvisí i s planetou, udržitelností všeobecně. Mnoho našich Indiánek během lockdownu po dlouhých letech a snahách otěhotnělo. Vše se zpomalilo, snížil se stres, byli jsme více doma a právě i takové „maličkosti“ mohou pomoci.