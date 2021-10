Rozčiluju se v češtině, protože v ní mi emoce nabíhají nejrychleji, říká Tereza Maxová

Stůl Terezy Maxové zdobí vázy s velkými pugéty květin a blahopřání k narozeninám. Kromě kytic je na stole rozložený i rukopis jejího očekávaného životopisu – plný nikdy nezveřejněných fotografií a deníkových zápisků, psaných samozřejmě v jejím rodném jazyce. Maxová ani po tolika letech práce v módních metropolích a rodinném životě v Monaku či Turecku svou češtinu neztratila. I když občas vyprávění proloží anglickým slovíčkem, nerozhazuje jimi, vždy se snaží najít český překlad.



Bývalá topmodelka sedí v pražské kanceláři své nadace v zářivě růžových šatech. Jejich bohatou sukni si občas přehodí z kolena na koleno a pohrává si se snubním řetízkem, který jí obepíná prst i zápěstí a na ruce je spojen v symbol hada. Přitom ještě před pár dny na sobě měla pohorky, propocenou košili a v koženém klobouku stopovala gorily ve rwandském pralese.

Jaké to je, dívat se gorile do očí, když mezi vámi není žádné plexisklo

Důležité je být pokorný, s hlavou skloněnou, naučit se jejich jazyk, kterým jim dáte najevo, že přicházíte v míru. (napodobuje zvuk podobný mručení) Musíte si uvědomit, že vstupujete do jejich prostoru, kde platí jejich podmínky. Během pobytu jsme se o gorilách dozvěděli spoustu věcí. Že nemají otisky prstů, ale otisky nosu. Jak funguje dynamika gorilích rodin, kterých je ve Rwandě asi dvacet. Vše řídí největší samec, takzvaný silver back s šedými zády. Rozhoduje o všem a všechna mláďata jsou jeho děti. Protože jsou ale gorilí samice chytré a někdy se jim líbí i někdo jiný, mají další vztahy během těhotenství.