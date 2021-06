Odkaz psychiatra Carla Gustava Junga je stále aktuální. Jak ale žil sám znalec lidských duší?

Před šedesáti lety zemřel jeden z nejvýznamnějších znalců lidské duše, jejích tužeb i temných zákoutí – psychiatr, terapeut a spisovatel Carl Gustav Jung.

Moderní fyzika má svého Alberta Einsteina, výtvarné umění Pabla Picassa a hlubinná psychologie Carla Gustava Junga. Byl lékařem, psychiatrem, terapeutem, ale také mystikem nebo utajeným malířem. Jedni jej považují za rozporuplného vědce, druzí za geniálního a objevitelského myslitele. V každém případě by bez tohoto charismatického muže vypadalo poznání lidské duše zcela jinak. V těchto dnech si připomínáme šedesát let od jeho smrti. Mimořádně rozsáhlý a stále inspirativní odkaz žije dál.



Dne 30. května pil u okna knihovny svůj oblíbený čaj. Výhled na Curyšské jezero jej uklidňoval i lákal k dlouhým úvahám. Když náhle zkolaboval, jako by se čas zastavil. Jung byl přenesen do svého pokoje, přemohla jej slabost, nemohl mluvit, avšak usmíval se. O lidské duši toho věděl tolik jako málokdo. Jeho život byl vrchovatě naplněn, mnohé pochopil, přesto věřil, že to nejlepší ho čeká až po smrti. Pár dnů ještě zůstal na pozemské pouti.