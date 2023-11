Sociální sítě by lidi měly motivovat, aby se setkávali a trávili spolu čas, říká zakladatel aplikace Let’s Hoop

Před pandemií jste basketbal nehrál?

Nehrál. Ale při pandemii jsem měl hodně času a nechtěl jsem jen sedět doma. Tak jsme s kamarády začali hrát streetball, který jsme mohli hrát venku a ke kterému je zapotřebí jen koš a míč. Do té doby jsem dělal taekwondo, se kterým jsem ale skončil, protože se cvičí v tělocvičně, což nebylo možné. Pro mě byla pandemii časem, který jsem využil k tomu, abych se naučil něco nového. Začal jsem také s programováním a sám se učil, co a jak.

Takže jste dvě věci, které jste se naučil během pandemie, spojil a vytvořil aplikaci?

O tom, že bych vyvinul aplikaci, jsem přemýšlel dlouho, ale vlastně jsem nevěděl, o čem by měla být. Neměl jsme prostě nápad, i když jsem o tom hodně přemýšlel. Díky tomu, že jsem začal hrát basketbal, byl za chvíli nápad na světě. Chtěl jsem spojit svůj koníček a vytvořit něco jako sociální síť. Často jsem vídal na hřišti kluky, co hráli, ale neměli s kým, současně popularita basketbalu rostla, tak se mi to vlastně potvrdilo.

Vlastně jsem věděl, že to je dobrý nápad, jelikož jsem často na hřištích viděl mladé lidi, co si sami házeli na koš. Zároveň ze zkušenosti vím, že basketbal se takhle hraje – mimo kluby na ulici (tzv. streetball). A hrát s cizími lidmi, to je prostě v kultuře basketbalu zakořeněné od jeho prvopočátku.

Vzhledem k tomu, že máte před maturitou, předpokládám, že jste měl kvůli učení na tvorbu aplikace omezené množství času...

Studuji gymnázium, takže ano. Aplikaci jsem se věnoval vždycky ve volném čase, pracoval jsem na ní skoro každý den a trvalo mi zhruba rok, než jsem ji dokončil.

Matyáš Němec

Jak vlastně aplikace funguje a co lidem nabízí?

V aplikaci je databáze hřišť i s fotografiemi. Každý uživatel pak může na libovolném hřišti „vytvořit hru“. Ve hře uživatel nastaví základní věci, jako jsou název, čas a hřiště, kde se hra koná, a může přidat i popisek či hru věkově omezit. Tuto hru pak uvidí všichni hráči v okolí a mohou se k ní připojit. V každé hře je také skupinový chat, aby se mohli hráči vždy lehce dohodnout.

Takže teď je hlavní funkce aplikace hledání nových spoluhráčů a organizování streetball her. Už jsem ale začal pracovat na velkém rozšíření, které z aplikace udělá sociální síť, která na rozdíl od současných sociálních sítí bude lidi opravdu spojovat, což věřím, že má potenciál, protože mnoho mladých lidí na tom s fyzičkou není příliš dobře. A vyrazit ven a jít si zahrát jen tak, to podle mě skvěle působí na psychiku.

V nové verzi si lidé budou moct přidávat přátele a vytvářet týmy. Mám také v plánu vytvořit v aplikaci systém, pomocí kterého budou moci týmy mezi sebou organizovat zápasy a soutěžit o umístění mezi ostatními týmy na základě takzvaného „ELA“, což je číslo, ke kterému přidáte body, pokud vyhrajete, a ztratíte body, když prohrajete. Pomocí toho se dá jednoduše vytvořit žebříček týmů. Od toho nejlepšího po nejhorší, taková liga.

Tato streetball liga by umožnila basketbalistům, co nejsou v žádném klubu, i tak vyzvat týmy kolem sebe a vyzkoušet svoje schopnosti v kompetitivním prostředí.

Kolik hřišť v Česku je v aplikaci teď?

Zatím jsme do aplikace nafotili přes osmdesát hřišť v Praze. Důležitá funkce aplikace je, že každý uživatel může přidat hřiště, na kterém hraje. Požadavek je, že musí hřiště nafotit a napsat základní informace, jako je například počet košů. Třeba až si na něj půjde příště zahrát... Jakmile se mi podaří aplikaci rozšířit, věřím, že komunita brzy přidá spoustu hřišť po celé republice.

Kolik času jste vývojem aplikace strávil a kolik to stálo peněz?

S vývojem aplikace jsem začal na začátku minulého školního roku, tedy v září 2022. A vydal jsem ji na konci léta 2023, takže je to vlastně rok. První dva měsíce jsem ale jen zjišťoval, co všechno musím umět, abych mohl začít programovat a psát kód. A kolik mě aplikace stála? Tak do deseti tisíc, více ne. Nutností bylo pořídit si licence, musel jsem zaplatit software, který mi pomohl s rychlejším vývojem aplikace, a taky jsem zaplatil třicet devět dolarů právníkovi z Indie, který mi pomohl sepsat podmínky o ochraně osobních údajů, které v aplikaci musí být.

Jak těžké bylo dostat aplikaci do App Storu?

Pokud chcete dostat aplikaci do App Storu, musíte udělat dvě věci. Ta jednodušší byla nahrát a zveřejnit hotovou aplikaci. Vyplnil jsem informace o tom, jak zpracovávám data uživatelů, a zadal základní informace o aplikaci. Druhou povinností bylo, že musela aplikace splňovat určité vlastnosti – nesměla mít chyby, musela být optimalizovaná a musela obsahovat všechny potřebné právní dokumenty o zpracování osobních údajů. Když jsem aplikaci poprvé poslal ke schválení, Apple mi ji zamítl. Dodělal jsem tedy pár věcí a napodruhé to vyšlo. Na Play Storu to bylo podobné.

Ještě studujete... Co máte v plánu jednou dělat?

Po střední škole mám v plánu studovat na ČVUT, určitě nějaký obor s IT. A také mě zajímá umělá inteligence. V průběhu studia bych se ale chtěl i nadále věnovat aplikaci.