Pandemie ohrozila, co jsme budovali. Lidé si zvykli, že mohou dostávat peníze za nic, říká bankéř

Znepokojuje vás současný společenský vývoj?

Hodně. Zejména pandemie napomohla negativnímu vývoji. Posledních třicet let jsme budovali to, že lidé musejí vzít zodpovědnost za svůj osud do vlastních rukou, být kreativní a aktivní, snažit se, aby něco dokázali. Pandemie to vše srazila na kolena a lidé si zvykli, že mohou od státu dostávat peníze a nic nedělat. I mnozí politici si myslí, že mohou dál lidem rozdávat peníze. To nás ale vrací zpátky tam, kde jsme před těmi třiceti lety rozhodně nechtěli být. Nejde jen o Česko. Tohle všechno se děje i jinde v Evropě a ve Spojených státech. I tam jsou tendence, aby se peníze „rozdávaly“.

Motivem tohoto rozhovoru je čas, který mění hodnoty. Myslíte, že tyto změny jsou vyvolány jen zrychlením času vlivem technologií, nebo krizí civilizace?

Technologie se budou vždy vyvíjet. Vezměte si třeba období mezi válkami. I tehdy si lidé mysleli, že vývoj je extrémně rychlý. Ve skutečnosti to, co se děje v technologiích, je jen evoluce, která nám ulehčuje život. Na druhou stranu nám technologie život občas ztrpčují, protože pokud se něco vyvíjí rychle, přichází nějaká regulace. Zažíváme společenskou krizi. Vznikla z toho, že jsme se měli velmi dobře a najednou přicházejí různé zkoušky. Lidé se ptají, jak je to vůbec možné. Proč bychom si měli utahovat opasky? Vidět to můžeme především v zemích střední a východní Evropy, které od revoluce udělaly neuvěřitelný pokrok. Ačkoliv jsme se až do covidu neměli nikdy v dějinách tak dobře, stejně jsme stále vzhlíželi k sousedním státům, které na tom byly o něco lépe. Právě ty, zvláště ty bohatší, můžou rozdávat více peněz. Ale rozdávají i ty chudší, protože spoléhají, že je EU podpoří.