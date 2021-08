Podle kamevédy se snaží vychovat ze syna nadčlověka. Dokument Každá minuta života provokuje k zamyšlení

Nejnovější dokument Eriky Hníkové Každá minuta života má za sebou premiéru na karlovarském filmovém festivalu, právě vstupuje do kin a jedná se i o jeho uvedení na dalších světových přehlídkách. Vypráví příběh rodiny, která se rozhodla celý svůj život podřídit podpoře a rozvoji svého jediného syna. „Výchova a vzdělávání dítěte je nesmírně osobní, křehká záležitost. Ani na vteřinu jsem rodinu Hanuliakových nijak neodsuzovala a doufám, že to nebudou dělat ani diváci,“ říká česká dokumentaristka.



Lidovky.cz: O čem je váš nový snímek Každá minuta života?

Je to film o rodině Hanuliakových ze slovenské Žiliny. Michal, otec rodiny, už před porodem četl různé knihy o výchově a dostala se mu do rukou i publikace Jak vychovat šampiona, v níž je formulován koncept kamevédy. Se ženou Lenkou se rozhodli, že přibližně nějak takto chtějí do budoucna vychovávat své dítě. Rodinu jsme sledovali rok, mezi třetími a čtvrtými narozeninami malého Miška, a ve filmu je zachycených sedm dnů z těchto dvanácti měsíců. Je to tedy film o výchově, ale také o rodině, která se rozhodla jít cestou dokonalosti, perfekcionismu a výkonu.