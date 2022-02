Čistota, funkčnost a pohodlí. I ložní prádlo může být trendy a udržitelné

Lidovky.cz: Stojíte v pozadí všech aktivit, které ovlivňují to, jak značka vypadá…

Byla jsem u zrodu a troufám si říct, že jsme společně s kluky vytvořili symbiózu hned od začátku. Každý z nás měl zkušenosti z různých sfér a společně se nám daří je ve velké míře zúročit. Marcel Gecov je majitelem architektonického studia Delicode, zná současné trendy v interiérech i požadavky zákazníků. A díky druhému společníkovi, Honzovi Bartošovi, a jeho nadstandardním vztahům s dodavateli látek, si u nich můžeme přesně specifikovat naše požadavky.

Lidovky.cz: Kvalitního ložního prádla vyrobeného v Čechách zatím moc nemáme. Jaké používáte materiály?

Gramáž, struktura, barva látky i složení se vyrábí na míru pro naši značku. To je v rámci České republiky, ale i Evropy, naprosto unikátní. Máme i možnost přesně specifikovat složení našich materiálů. Většina výrobců jinak šije z již hotových látek. Pro Lejaan je charakteristický přírodní materiál Tencel. Mohla bych jej popsat, ale z vlastní zkušenosti vím, že ten se prostě musí vyzkoušet.

Lidovky.cz: Dají se jednotlivé kolekce kombinovat?

Ano, myslíme na to při vymýšlení nových barev i při programování e-shopu. Díky třetímu společníkovi Honzovi Kmochovi, který je zaměřený na IT, máme e-shop doslova od prvního kódu navržený námi a umožňuje tak všechny možnosti kombinací, které si zákazník může přát. Nemusíme tak nutit zákazníky kupovat si celé sety povlečení, ale mixovat a dokupovat jednotlivé povlaky podle potřeb.

Lidovky.cz: Na začátku kariéry jste se pohybovala v oblasti vysoké módy, jak jste se ocitla v původní textilní továrně v Liberci?

Vystudovala jsem obor Navrhování oděvu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Přitom můj sen byla scénografie, nepodařilo se mi ho ale realizovat. Několik let jsem potom pracovala pro Blanku Matragi. Tahle zkušenost pro mě znamenala mnoho. Bylo to náročné, ale smysl pro detail, profesionální prezentaci a komunikaci se zákazníky jsem získala bezesporu tam. Nabídku odejít do Liberce a podílet se na vzniku značky jsem ale dostala až později.

Lidovky.cz: Jeden ze zakladatelů Lejaan vás na začátku prý doslova objevil ve vinohradském Pavilonu…

Marcel se tam pohybovat jako zákazník, líbila se mu moje práce na tamější prezentaci nábytku a interiérového designu a začal se ptát, kdo to má v Pavilonu na starosti. Tak jsme se seznámili. Pavilon byl úchvatné prostředí a můžeme tomu říkat třeba osud, že stejně krásné industriální prostředí tvoří i náš showroom v textilní továrně v Liberci. Prostory s příběhem, věci, za kterými je určitá historie jsou už asi součástí mého života a „pronásledují mě“.

Lidovky.cz: Scénografie vás zřejmě provází i dál. Na fotkách povlečení se kolem vašich postelí kutálí basketbalové míče, ale třeba i desítky croissantů nebo potápěčské vybavení. Kam chodíte na nápady?

Vznikají za různých okolností. Někdy na první dobrou, jindy je to náročnější, aby to pro diváka bylo smysluplné. Inspirací je pro mě opravdu cokoliv - vizuální vjem cestou do práce, rozhovor kolegyň. Názvy kolekcí, koncept focení a produkci mám na starosti od začátku a realizuji je s fotografem Zdeňkem Porcalem ze Studia Flusser a Honzou Košátkem, který vytvořil nosný grafický vizuál Lejaan. Studio Flusser se specializuje na fotografii architektury, ve které jsou na špičce české scény. Ovlivnilo to i naše fotografování. Každá fotka je kompozičně vystavěná do naprosté harmonie a podání světla vystihuje strukturu látky. Což je specifická a náročnější disciplína.

Lidovky.cz: Mění se nějak trendy v povlečení?

Trend v ložním povlečení je určitě úzce spjatý s trendy v bytovém designu. Již před lety se k nám dostala skandinávská filozofie bydlení, která je mně i týmu velmi blízká. Minimalismus, čistota, funkčnost a pohodlí. Stejně tak ale vládne i více elegantní vlna francouzská a italská. V dnešní době už je to samozřejmě více individuální, než bylo dříve. Bezesporu však vládne trend udržitelných materiálů, a to i v našem povlečení.

Lidovky.cz: Místo křiklavých vzorů jste vsadili na jednoduchost. Věděli jste od začátku, že chcete minimalistické kousky?

Určitě. Jiná možnost pro naše minimalistické smýšlení neexistovala. Do budoucna plánujeme i vzorované kolekce, ale jednoduchost a čistota bude vždy na prvním místě. Jednou z našich prvních vzorovaných kolekcí jsou dvě dětské i v těch nejmenších rozměrech pro děti do tří let. Ztvárňují kouzelný dětský svět, který jsme si prožili v dětství každý. Vysněné pravěké dobrodružství nebo toulky po louce plné motýlů v podání ilustrací od Yvety Kroupové jsou počátkem myšlenky kompletní dětské sekce, ve které chceme i nejmenším nabídnout kvalitní a hravé materiály.

Lidovky.cz: Co člověka spolehlivě naštve je, když na postel lopotně navléká napínací prostěradlo, ale má ho špatně otočené a nesedí krátká a dlouhá strana. Řešíte kromě designu i funkčnost?

Funkčnost je zásadní, obzvlášť u něčeho jako je povlečení. Přeci jen je to věc, kterou používáte denodenně a musí splňovat současně s estetickou stránkou i tu funkční. Kolikrát za život vám upadnul knoflík na povlečení a už se vám jej nechtělo přešívat? Zip, který už nefunguje jde jen málokdy opravit. Proto jsme například volili hotelový typ uzávěru ve formě manžety. Je účelný a bez zbytečností, které by časem vedly k předčasnému vyhození do popelnice.

A co se týče prostěradla - není na světě člověk, který by si alespoň jednou nezatančil kolem postele s prostěradlem, u kterého hledáte kratší stranu. To jsme jednou pro vždy vyřešili pro zákazníky označením ve švu prostěradla. A tento nápad se velmi rychle ujal.

Lidovky.cz: Co všechno se dá na ložním prádle vylepšit?

Tak jako v životě, na všem se dá něco vylepšit. A my se o to stejně tak snažíme. Komunikujeme se zákazníky a snažíme se jejich postřehy a požadavky zohledňovat. Některé z nich jsou již ve vývoji a uplatňujeme je při přípravě nových produktů, kterých letos bude velké množství.