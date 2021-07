Přezdívá se jí kanadský Čechov. Alice Munroová posbírala nejprestižnější literární ocenění a slaví 90. narozeniny

Získala Nobelovu cenu za literaturu a každá její kniha budí enormní čtenářskou pozornost. Její mistrovsky psané povídky ze života nenápadných hrdinů objevují i čeští čtenáři a čtenářky. Kanaďanka Alice Munroová právě slaví devadesátiny.

Posbírat ta nejprestižnější literární ocenění včetně Nobelovy ceny, Man Bookerovy ceny a řady dalších, získat nominaci na Oscara za nejlepší adaptovaný scénář povídky, psát do prestižního amerického magazínu New Yorker, porodit čtyři dcery, a přitom celý život strávit na kanadském venkově stejně jako hrdinky jejích povídek – to je Alice Munroová.



Kdo by ale čekal sebevědomou celebritu, bude zklamaný. „Působí jako dobře vychovaná dívka z filmů pro pamětníky. Sedí s rovnými zády, nesměje se nahlas, má velmi zdrženlivý, až ostýchavý projev,“ popisuje slavnou spisovatelku britská novinářka Cressida Connollyová.