Pro prince Williama a jeho manželku princeznu Kate jde o první zahraniční cestu od zářijové smrti královny Alžběty II. a rovněž první cestu, na které používají nové tituly princ a princezna z Walesu. Své putování po Spojených státech zahájili manželé ve středu.

William po příletu hovořil o odkazu Alžběty II. a upozornil na její návštěvu USA před 46 lety. „Při této naší první zahraniční návštěvě od smrti babičky bych moc rád poděkoval obyvatelům státu Massachusetts a zejména Bostonu za přání a vzkazy, ve kterých vzdali zesnulé královně hold. Ta na svou návštěvu v roce 1976, kdy Spojené státy oslavily dvousté výročí, vždy vzpomínala s velkou láskou,“ řekl princ s tím, že jeho babička byla životní optimistkou.

„Patřím mezi ně i já. Proto jsme loni vyhlásili ceny Earthshot Prize s ambicí vytvořit skutečně globální platformu, která bude vzbuzovat naději a ‚naléhavý optimismus‘ při snaze zachránit budoucnost naší planety,“ dodal následník britského trůnu.

Princ William se v Bostonu setkal s prezidentem Joem Bidenem (2. prosince 2022)

William se v pátek odpoledne setkal s Joem Bidenem pod širým nebem na bostonském nábřeží. Před soukromým jednáním v knihovně Johna F. Kennedyho se spolu krátce prošli. Biden hned na úvod zavtipkoval a zeptal se Williama, kde zapomněl v chladném počasí svůj kabát.

Tématem jejich diskuse jsou mimo jiné „společné klimatické cíle“ a „otázky duševního zdraví“, řekla novinářům před setkáním obou mužů mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

Princ William v pátek večer v Bostonu také uděloval jím založenou Earthshot Prize - ocenění lidí pracujících na řešení dopadů klimatických změn.

„Chceme ukázat, co můžeme všichni udělat pro to, abychom pomohli přivést svět na cestu ke stabilnímu klimatu, kde obyvatelé, příroda i oceány budou prosperovat v harmonii,“ uvedl William ve svém stanovisku zveřejněném v deníku The Huffington Post.

Královský pár naposledy navštívil Spojené státy v listopadu 2014, kdy byl hostem tehdejšího prezidenta Baracka Obamy v Bílém domě.

VIDEO: „Kde máš kabát?,“ vtipkoval Biden s princem Williamem: