Někdo se pokusil dostat do lékařských záznamů Kate. Prověřují to úřady

Britský úřad na ochranu osobních údajů uvedl, že se zabývá zprávou, podle níž se personál soukromé londýnské kliniky pokoušel ukrást zdravotní záznamy princezny Kate.

„Jedná se o závažné narušení bezpečnosti, které kliniku neuvěřitelně poškozuje, vzhledem k její neposkvrněné pověsti při léčbě členů královské rodiny. Vysocí šéfové kliniky kontaktovali Kensingtonský palác okamžitě poté, co byli na incident upozorněni. Palác ujistili, že bude provedeno úplné vyšetřování,“ cituje deník The Mirror zdroj z nemocnice London Clinic.

Londýnská klinika se k údajnému narušení bezpečnosti odmítla vyjádřit, její mluvčí však vzkázal: „Jsme pevně přesvědčeni, že všichni naši pacienti, bez ohledu na jejich postavení, si zaslouží naprosté soukromí a důvěrnost svých zdravotních údajů.“

Princ Louis, princ George, princezna Kate a princezna Charlotte na snímku zveřejněném u příležitosti Dne matek (10. března 2024)

„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi zprávu o porušení ochrany osobních údajů,“ uvedl Britský úřad na ochranu osobních údajů.

„Existují velmi přísná pravidla, která určují, do kterých údajů může který zaměstnanec nahlížet, tato pravidla se vztahují na všechny pacienty, protože je potřeba, aby se o jejich zdravotním stavu dozvěděli opravdu jen ti, kteří na to mají právo a potřebují informace k péči,“ řekla televizi Sky náměstkyně ministra zdravotnictví a sociální péče Maria Caulfieldová.

Kate se od Vánoc neobjevovala na oficiálních akcích a v lednu strávila dva týdny v nemocnici poté, co podstoupila blíže neupřesněnou operaci břicha. Princezna se od zákroku stáhla z veřejného života, kvůli čemuž se na internetu začaly šířit spekulace o tom, co s ní je. Kate byla o víkendu spatřena u farmářského obchodu ve Windsoru, vyplývá z videa, které v pondělí zveřejnil bulvární list The Sun.

17. prosince 2019