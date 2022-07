Rickyho Martina obvinil synovec z incestu. Zpěvákovi hrozí až 50 let vězení

Ricky Martin (50) byl svým synovcem Dennisem Yadielem Sanchezem (21) obviněn z incestu a opakovaného fyzického i psychického napadení. Pokud by se prokázalo, že informace je pravdivá, zpěvákovi by v rodném Portoriku hrozilo až padesát let vězení.