Rituály jsou v životě důležité stejně jako víra. A psaní je očistné, říká Taťána Gregor Brzobohatá

Když v září 2006 zvítězila v Miss World, byla to velká sláva – a to přitom bulvár předtím rozumoval, že větší mezinárodní šance uspět ten rok má vítězka konkurenční České Miss Renata Langmannová. Když založila nadaci Krása pomoci, média ohrnovala nos, proč se dvacetiletá Miss stará o seniory a ne o malé děti, jak je obvyklé.

Dnes nadace funguje už 13 let a je velmi úspěšná. A tak je to s touto někdejší Miss se vším – dělá si po svém všechno, o čem je přesvědčena, že je správné, a vychází jí to. Táňa Gregor Brzobohatá totiž nespadá do žádných škatulek a svou šíří zájmů a aktivit to jenom potvrzuje. Během své novinářské dráhy jsem dělal rozhovor s mnoha inspirativními ženami, ale žádná neměla takové cílevědomé charisma a půvab jako ona.



Jak jste zvládla uplynulý covidový rok?

Musím se přiznat, že přes Vánoce jsem si prošla krizovým obdobím. To jsem skutečně ztrácela energii a vítr do plachet. Nakonec jsem to přetransformovala do tvůrčí práce, protože kdyby nebyl covid, moje knížka by asi jen tak nevznikla, neměla bych čas se věnovat psaní. Někdy to šlo líp, někdy hůř, přišly i obavy, jestli to bude někoho zajímat a jestli je to dobré… Ale pochyby k tomu asi patří! No a po půl roce jsem odevzdávala rukopis a paralelně s knihou jsem pracovala na vzniku produktů pod vlastní značkou Iconic by Tatiana, doprovodného merche ke knize, který je inspirovaný z mými osobnímy rituály. Tak jsem vcelku vděčná za to, že jsem to zvláštní období využila produktivně, ale Vánoce byly hodně těžké. Moji milovaní prarodiče už bohužel nežijí, byly to druhé Vánoce bez nich. Navíc u nás v Opočně měli téměř všichni covid, takže jsem ani nemohla jet domů a Praha byla město duchů. Nakonec se mi podařilo odletět na chvíli pryč, ale na poslední Vánoce nebudu vzpomínat ráda.