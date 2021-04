Rusko se bude snažit říct poslední slovo. Klidně mimo diplomacii, říká bezpečnostní analytik

Zákaz zaměstnávání místních pracovníků postihl 91 lidí, a tak ochromil nejen českou ambasádu v Rusku, ale i Český dům, klíčovém zázemí pro naše byznysmeny v Moskvě, říká bývalý náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. A nepochybuje, že celé krize neskončila – Rusové se budou snažit mít poslední slovo. Přesto odmítá mluvit o státním terorismu. „Rusové provedli nepřátelský akt, útok na stát, sabotáž, prostě zcela nepřijatelný akt agrese a porušení suverenity. Ale se slovy jako terorismus bychom měli být opatrní,“ říká vystudovaný „counterterorista“ Tomáš Pojar.

Lidovky.cz: Co se stalo v posledních 24 hodinách? Ještě ve čtvrtek v poledne Rusko opakovalo svou dlouholetou mantru „na jakoukoli akci odpovíme rychle, drtivě a asymetricky“, a najednou akceptovali náš požadavek na paritu v počtu členů ambasády.

Možná počítali s tím, že budeme i nadále vyhošťovat. My jsme však nikoho dalšího konkrétního nevyhostili, ale použili jsme článek 11 Vídeňské úmluvy, což se dá asi opravdu těžko neakceptovat. Je to základní dokument, na kterém je postavena mezinárodní diplomacie. Nejsem si však jistý, že to celé tímto skončilo. Rusko se bude snažit říci poslední slovo, klidně mimo diplomacii. Již teď nám také zrušili možnost zaměstnávat místní síly, což se týká téměř stovky lidí a prakticky to likviduje provoz Českého domu v Moskvě.