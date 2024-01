Rytmuse vykradli. Zloděj si odnesl šperky za miliony, raper nabízí odměnu

„Vyjádření k loupeži v našem domě. Přátelé, teď mi nejde ani tak o materiální věci, ale spíš o to, že pokud je tu někdo, kdo mi pomůže s dopadením zloděje, pěkně se mu odvděčím,“ napsal Rytmus v úterý na Instagram ke společnému videu s manželkou Jasminou, ve kterém oba popisují, o co přišli s tím, že drahé šperky neměli zamčené v domácím bezpečnostním sejfu.

K vloupání do domu v obci Malinovo (okres Senec) došlo v sobotu 30. prosince. Zloděj přeskočil plot a otevřel si dveře na terasu, kterými se dostal do ložnice manželů, kde kradl.

Z domu odcizil mimo jiné hodinky značky Rolex bezmála za 750 tisíc korun, několik zlatých náramků (cena jednoho je přes 200 tisíc korun), zlatý řetízek s hlavou Ježíše za 75 tisíc korun nebo řetízek s přívěskem Kozoroha. Odnesl si i zlatý zásnubní prsten v hodnotě 150 tisíc korun a značkový kufr za 100 tisíc korun.

„Absolutně nechápu, proč takhle vesmír zareagoval a ten někdo ukradl jen moje šperky. Patrikovi vzal naštěstí jen věci, které nejsou tak hodnotné. Je to proto, že Patrik má víc rozumu. Máme dokonalý trezor a já jsem si tam ty věci nedávala. Je to moje chyba, že jsem přemýšlela tak, jak někdy přemýšlím. Pokud by vás samotného nenapadlo něco takového udělat, tak zkrátka nečekáte, že někdo udělá něco takového vám. Nevadí, stalo se a bereme to jako lekci. Je to vykřičník pro nás i pro vás,“ řekla Alagič Vrbovská na Instagramu.

„Doba je všelijaká, lidé se uchylují k ledasčemu, tohle je pro nás důkaz, že si to tu máme ještě víc chránit. Všichni by si měli vzít příklad z toho, že není dobré podceňovat domácí zabezpečení. A to ani za bílého dne. To je asi to, co bych chtěla všem vzkázat. Zároveň jsme vděční, že to dopadlo jen takto a že nemáme žádnou fyzickou, psychickou a v podstatě ani materiální újmu, která by nás opravdu velmi mrzela,“ dodala moderátorka s tím, že zloděj kradl i v dalších domech, ale nebude to víc rozebírat, protože věc je stále předmětem vyšetřování.

„Všechno, co se dá koupit, je levné. A proto ti to, lásko, koupím nové,“ řekl na závěr Rytmus své ženě ve videu. Vrbovský nabízí odměnu za informaci, která povede k dopadení pachatele. „Nelitujte nás, jsou to materiální věci. To, co mi není jedno je, že neznám totožnost toho zloděje. Pokud je tu tedy někdo, kdo má k tomu nějaké info, nebo přímo zná toho člověka, dostane velikánskou odměnu. Takovou, aby s ní byl nadstandardně spokojený,“ dodal raper.

Informaci o vloupání potvrdil mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě. „Policisté Okresního ředitelství Policejního sboru v Senci vyšetřují okolnosti vloupání do jednoho z domů v obci Malinovo. Ze strany vyšetřovatele je v této souvislosti vedené trestní stíhání ve věci trestného činu porušování domovní svobody v jednočinném souběhu s trestným činem krádeže,“ řekl Michal Szeiff.