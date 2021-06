S kamerou v bojujícím Chebu. Nadporučík Miroslav Tiller dokumentoval osvobození vlasti

První českoslovenští vojáci ze západní fronty, kteří ve čtvrtek 26. dubna 1945 dorazili po boku americké armády do vlasti, byli jen tři. Měli za úkol zdokumentovat osvobozování republiky z tohoto směru a vedl je kameraman nadporučík Miroslav Tiller.

Narodil se 20. května 1918 v Praze v rodině potomků anglických katolíků, kteří do Čech přišli v 17. století v době cromwellovské diktatury. Po maturitě odešel v říjnu 1936 na vojnu, kde absolvoval školu důstojníků v záloze. Jako podporučíka jezdectva jej zastihl ještě v září 1938 mnichovský diktát a po demobilizaci začal studovat v Praze na vysoké škole chemii. Jako studenta jej zase zastihl příchod nacistů do Prahy i zavření českých vysokých škol.



Proto se v únoru 1940 vydal tajně přes Balkán do Bejrútu a po plavbě do Francie 3. dubna 1940 vstoupil do čs. zahraniční armády. Po porážce Francie se dostal do Velké Británie, kde zprvu sloužil postupně u kulometné roty, určitý čas jako tělovýchovný instruktor a nakonec u oddílu polního četnictva. Koncem roku 1942 absolvoval ve Skotsku tvrdý bojový výcvik s následným parašutistickým kurzem na letišti Ringway u Manchesteru.



Vysazení do okupované vlasti, kde byl jeho otec plukovník a bývalý italský legionář uvězněn za odbojovou činnost, se však nedočkal a místo toho se stal členem brigádní filmové a fotografické skupiny, aby 16. listopadu 1944 získal oficiální britskou akreditaci jako „war correspondent“. To se již v Anglii stihl oženit s anglickou dívkou Beryl.

V dubnu 1945 byl spolu se spolužákem z pardubické reálky redaktorem rotným Zdeňkem Václavíkem a fotografem desátníkem Pavlem Fabianem vyslán k americkým jednotkám, aby v Chebu stihli ještě závěrečné boje o město a o pět dní později i příjezd Kombinovaného oddílu od čs. obrněné brigády. Do vysněné Prahy se však již nesměli podívat, a tak se rychle vrátili k Dunkerque, kde 9. května ještě stihli zdokumentovat kapitulaci viceadmirála Frisia do rukou generála Aloise Lišky.

Po válce Tiller již jako kapitán pracoval ve Vojenském historickém ústavu coby referent pro foto a kinoarchiv čs. brigády ze západní fronty, ale listopadu 1946 odešel do civilu. O jeho dalším směřování v životě rozhodl nakonec únor 1948, kdy se stal objektem zájmu komunistické bezpečnosti.

Proto se rozhodl pro emigraci a vrátil se do Velké Británie, kde v září 1974 zemřel. Bylo mu pouhých 56 let.