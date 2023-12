S manželem jsme stará škola. Věkový rozdíl je velké plus, říká raperka Sharlota

Sharloto, rozhovor spolu děláme v Egyptě nedaleko letoviska Port Ghalib. Jak se vám tu líbí?

Každý výlet do zahraničí si moc užívám, navíc ještě když můžu jet s manželem. Jsme oba opravdu hodně vytížení prací, tak se spolu skoro nikam nedostaneme. Je to pro mě takový svátek tady, užívám si to.

Spousta lidí, kteří mají o vás přehled třeba jen z televizní obrazovky, asi ani neví, že jste už vdanou paní. Kdy k tomu došlo?

Už před rokem a půl.

Jaká byla svatba?

Krásná. Hrozně krásnej, čistej zážitek. Dojemné to bylo. Myslím si, že ten den byl bez jakékoliv chybičky.

S partnerem Lucasem jste už v dlouholetém vztahu. Asi pro vás nebylo důležité mít nějakou extra a nóbl svatbu. Pro co jste se rozhodli a kolik lidí jste nakonec pozvali?

Myslím, že jsme měli takový zlatý střed. Na obřadu bylo sto lidí, později už jen sedmdesát a nakonec padesát. Šli jsme tak postupně, až jsme pak byli opravdu už jen s těmi nejbližšími. Myslím si, že na jednu stranu to na spoustu lidí vlastně mohlo působit jako velká honosná svatba. Měla jsem obrovské princeznovské šaty a vybrali jsme si úžasné místo, zámek Ratměřice.

Kdysi jsem se tam fotila a hned mě to místo absolutně pohltilo a zaujalo a řekla jsem si: „Tady bych si přála mít svatbu.“ Cítila jsem se tam totiž velmi dobře. Je to nádherné místo obklopené přírodou. Přesně to, co jsem si představovala. Myslím, že jsem tak rok dala přípravě, aby všechno bylo do puntíku připraveno a ten den pak proběhl úplně na pohodu a byl super.

Není to žádná sranda budovat vztah a udržet si ho. Jak na tom s Lucasem pracujete? Přece jenom všudypřítomný internet a jeho nástrahy tady jsou…

Myslím si, že zrovna pro nás internet nástraha není. My jsme oba stará škola, vyznáváme kvalitní hodnoty a jsme obrovský parťáci. U nás je podle mě nejdůležitější komunikace. Všechno hned komunikovat, jak se kdo cítí. To je velmi důležité. Já jsem taková otevřená kniha, takže ze sebe vždycky to, co v tu chvíli cítím, musím dostat ven. Nedokážu to v sobě nosit. Ten, kdo mě zná, moc dobře ví, že to mám v povaze.

Známe se s Lucasem deset let, spolu jsme osm let, takže už to není krátká doba. Na vztahu se opravdu musí pracovat. Nesmí se to nechávat vyhnít. Někdy máme trošku tendence více pracovat a pak si neumíme udělat ten čas pro sebe. Dělat věci společně je velmi důležité, musím v tom být možná více razantní. Možná to působí tak, že jsem, ale já jsem taková ňuněnka, která všechno odpustí. Možná musím začít víc organizovat a být taková ta, co řekne: „Tak a zítra se balíme a jedeme!“

Partner je starší než vy, jaké v tom věkovém rozdílu vidíte plusy?

S prací, kterou dělám, jsem začala ve velmi mladém věku. Myslím, že mě to hodně brzo hodilo úplně jinam, do jiné věkové kategorie. S mužem v mém věku bych si možná ani nerozuměla, asi i po té emocionální stránce a celkově v tom, co od života jako žena chci. Určitě pro mě bylo důležité, mít vedle sebe už vyspělejšího partnera, který se mnou bude řešit ty aktuální a někdy třeba i těžké životní trable.

Jak reflektujete po pěti letech zkušenost, kterou nám oběma dala Česká televize, pořad Zlatá mládež 2? Jak na to pohlížíte s odstupem času?

To je hrozně zajímavá otázka. Vždycky, když vidím někoho, kdo tam se mnou byl, tak to ve mně vyvolává nostalgii, jako kdybychom byli tehdy na letním táboře. Nemyslím si, že by to ve mně vyvolávalo nějaké negativní emoce, to nemůžu říct. Ale zároveň ani nějaký „wow“ pocit. Myslím, že to byl velmi zajímavý zásah do našich životů a třeba nám to každému něco dalo, posunulo, nebo obohatilo. Ale nedokážu říct, že by to bylo něco konkrétního. Nemyslím si, že by nás to úplně změnilo jako lidi, nebo nějaký náš pohled na svět. Beru to jako velmi zajímavou zkušenost v mém životě. Ani pozitivní, ani negativní.

Nacházíme se v Egyptě, jak to tady na vás všechno dýchá?

Nejsem v Egyptě poprvé. Je to destinace, která je pro mě velmi příjemná, protože nerada lítám. Takže ta kratší doletová doba je pro mě tak akorát v pořádku. A zároveň je to místo, kam se člověk může vydat kdykoliv přes rok a je tu stále hezké počasí. Je to taková sázka na jistotu. A poměr cena a kvalita? V tom je to asi podle mě také nejlepší místo, kam se vydat třeba i na kratší dovolenou, tři čtyři dny, kdy toužíte hezkém počasí. Nemá podle mě ale smysl, brát si jiný hotel, než pětihvězdu. Člověk za hezký peníze dostane servis, který tomu podle mě odpovídá.

Je to podle vás tedy i ideální místo, kam vzít maminku a pobýt s ní v klidu a v komfortu?

Ano, ano. Tedy v klidu, to ne. S mojí mamkou, kamkoliv jedeme, tak to je peklo, to je vždycky estráda. (smích) Na konci prázdnin jsem tu byla i s maminkou a se ségrou, to bylo takové divočejší.

Kde vás v nejbližší době budeme mít šanci vidět osobně?

Nejlepší je sledovat moje sociální sítě, hlavně Instagram, kam přidávám aktivně info vždycky, když se blíží nějaký koncert. Celý podzim jsem jela jenom muzikál, protože připravuji novou desku a myslím, že už by toho bylo na mě moc, jezdit ještě svoje koncerty, to by bylo náročné. Až dodělám příští rok desku, tak bychom chtěli nabookovat přímo k tomu tour a začneme zveřejňovat její zastávky.