Složité operace páteře trvají i 15 hodin. Odpočinek během výkonu nepřichází v úvahu, říká spondylochirurg

Dlužno říct, že takových, které spondylochirurgové zrovna v lásce nemají, protože znají jejich neblahé následky: rychlá závodní auta, horská kola, snowboard. K adrenalinovým aktivitám přidal po padesátce také běh, aby mohl sportovat společně s manželkou. A doma provozuje i jeden zcela neškodný koníček: vybudoval si kvalitní sbírku vín. Svým čtyřem synům klade na srdce, aby ji – kdyby s ním jednou spadlo letadlo – nevypili s colou.

Vědí dnes běžní lidé, co je to spondylochirurgie? Nebo se to dozví, až když potřebují vaši pomoc?

Povědomí je určitě lepší než před dvaceti lety, kdy obor vznikal. Spondylochirurgie se namísto výrazu páteřní chirurgie relativně zažila, někteří to – jako vy, což chválím – umí i vyslovit. Obor se snažíme popularizovat, nejen my v Motole, ale celá Spondylochirurgická společnost, asi 25 pracovišť v republice. Letos se nám podařilo přesvědčit ministerstvo, aby spondylochirurgii ustanovili jako samostatný nástavbový obor. Takže na obory, jako jsou ortopedie nebo neurochirurgie, se dá dělat atestace ze spondylochirurgie. Dělá se tady u nás.