Sedmnáctiletá Suri vyrůstá bez svého slavného otce, dokončuje střední školu a letos bude maturovat. Na podzim chce pak začít studovat bakalářský obor v oblasti módy. Studium musí její otec Tom Cruise financovat, placení školného mu nařizuje rozvodové vypořádání.

„Suri už svého otce vůbec nezná. Deset let s ním nebyla v žádném kontaktu. Nechodí ani na jeho filmy, v jejím životě zkrátka nehraje žádnou roli, “ cituje svůj zdroj The New York Post. „Suri se hlásí na všechny možné školy. Její máma Katie chce, aby zůstala v New Yorku, aby si byly stále nablízku. Je na dceru velmi pyšná, ale zároveň ji extrémně přehnaně chrání,“ dodává.

Herečka Katie Holmesová musela po rozvodu s Tomem Cruisem hodně bojovat, aby jí soudy svěřily tehdy sedmiletou Suri do výlučné péče. Soud nakonec rozhodl, že slavný otec bude moci dceru navštěvovat jednou za 14 dní. Cruise ji však viděl naposledy na podzim 2013, což bylo rok po rozvodu. Od té doby spolu nemluvili a nejsou v kontaktu.

Katie Holmesová, Tom Cruise a jejich dcera Suri (Řím, 16. listopadu 2006)

Podle všeho kvůli scientologii, k jejímž stoupencům hollywoodský herec patří. Kontroverzní církev mu prý styky se Suri jednoduše zakázala. A to proto, že dcera je vychovávána jako katolička, což prosadila její matka Katie.

„Dříve si často volali přes Skype a psali, ale to se drasticky omezilo. Tom se pak neustále vymlouval na své závazky u filmu a nedostatek času. Odpojil se postupně od Katie a pak také od Suri. Neviděl ji od jejích sedmi let,“ psal v roce 2013 magazín In Touch.

Scientologii založil americký spisovatel Ron Hubbard v polovině padesátých let. Od té doby se tento náboženský systém šíří světem a lidem slibuje naplnění neomezených duchovních a fyzických schopností. Scientologové označují své hnutí za církev (mají vlastní nauku o nesmrtelné povaze ducha, víru ve vyšší moc a různé církevní ceremonie). Studiem scientologie podle nich člověk získá vlastní nesmrtelnost a přetne koloběh zrození a smrti.

Církev má také mnoho odpůrců. Například mediální magnát Rupert Murdoch a mnozí další přirovnali její aktivity k praktikám sekty. Členové musejí odvádět nemalé finanční příspěvky a především se naprosto podřídit vedení církve, která zasahuje do všech stránek jejich života. Tom Cruise patří už 33 let k předním stoupencům hnutí a také k těm nejposlušnějším.

Umělec Daniel Edwards mu kdysi dokonce k pětadvacetiletému výročí u scientologů vytvořil jakousi obdobu Turínského plátna, které herce ukazuje jako velmi obdařeného. Plátno je dlouhé přes čtyři metry a je na něm otisk Cruisova těla s křížem položeným na hrudi.

Scientologii odmítla také hercova druhá žena, herečka Nicole Kidmanová. Po rozvodu se však musela rozloučit s dětmi Isabellou a Connorem, které s Tomem v manželství adoptovali. Herec je získal do své péče a učinil z nich také scientology. Nicole poté prohlásila, že víru svých dvou dětí naprosto respektuje a nikdy se k ní proto nevyjadřuje.

Tom Cruise byl třikrát ženatý. Poprvé si bral v roce 1987 herečku Mimi Rogersovou. Vydrželi spolu tři roky. Jeho druhou manželkou byla Nicole Kidmanová. Vzali se v roce 1990, když herečce bylo 23 let. Později řekla, že byla na vdávání moc mladá. Rozvedli se v roce 2001.

Herečku Katie Holmesovou si vzal v roce 2006 na zámku v Itálii, kde je oddával kněz scientologické církve. Odloučení oznámili v červnu 2012, rozvod proběhl v tichosti a na hollywoodské poměry relativně rychle. Herec v roce 2013 přiznal, že scientologie hrála v jeho rozvodu roli.

VIDEO: Holmesová se rozvádí s Cruisem (archiv):