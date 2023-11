Vedro na koncertu Taylor Swift zabilo fanynku. V Riu se tísnilo 60 tisíc lidí

Organizátor akce, na které se sešlo zhruba 60 tisíc fanoušků, na svém Instagramu uvedl, že třiadvacetiletou fanynku Anu Claru Benevidesovou na místě ošetřil zdravotnický personál a následně ji záchranáři převezli do nemocnice Salgado Filho. V péči zdravotníků pak zemřela.

V den akce byla v Riu historicky zaznamenána nejvyšší hodnota takzvaného indexu horka, a to 59,3 stupně Celsia. Vysoké teploty byly nepohybně velmi rizikové.

Brazilský ministr spravedlnosti Flavio Dino v sobotu vyzval k prověření podezření na problém nedostatku pitné vody pro návštěvníky koncertu.

„Kodex ochrany spotřebitele vyžaduje bezpečné služby. Je nepřijatelné, aby lidé trpěli, omdlévali a dokonce umírali kvůli nemožnosti sehnat vodu,“ napsal na své sociální síti X.

Vyčerpání v důsledku nadbytečného horka, které se může projevit závratí, bolestmi hlavy, třesem a žízní, není obvykle vážné, pokud se člověk stihne do 30 minut ochladit.

Daleko rizikovější je úpal, při kterém teplota tělesného jádra přesáhne 105 stupňů Fahrenheita (40,6 stupně Celsia). Přehřátí může vést k dlouhodobému poškození orgánů a v nejhorších případech až ke smrti.

Zpěvačka vyjádřila soustrast pozůstalé rodině a přátelům. „Nebudu o tom schopna mluvit z pódia, protože když se o to snažím, přemáhá mě smutek,“ napsala na Instagramu. „Tohle je to poslední, co jsem si kdy myslela, že se stane.“

Swift uvedla, že fanynka zemřela ještě před samotným začátkem koncertu. Přátelé zemřelé ženy však místním médiím sdělili, že se jí udělalo špatně během koncertu.