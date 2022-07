Základy umělé inteligence pochopí i moje babička, říká Sara Polak. V Česku prý panuje zdravý punk

Nemám ve zvyku nechat se od lidí, s nimiž dělám rozhovor, zvát na kafe. Pokud jsem ale nechtěla sedět „na suchu“, musela mi ho Sara Polak objednat. Potkaly jsme se totiž v pražském inovativním multioborovém spolku Paralelní Polis, kde se dá platit pouze kryptoměnami a běžné mince v peněžence mi příliš neposloužily. Nejen díky místu setkání jsem se ocitla ve fascinujícím světě umělé inteligence, který na první pohled působí jako z jiné planety. Ve skutečnosti se v něm pohybujeme každý den. Právě to se Sara Polak snaží lidem vysvětlit, a ač studovala na univerzitě v Oxfordu a má zkušenosti z několika zemí světa, osvětu o umělé inteligenci dělá české společnosti.

Dá se nějak stručně vysvětlit, co to umělá inteligence (UI) je?

Člověk si většinou pod umělou inteligencí představí takové R. U. R. To je ale utopie. V každodenním životě se nejčastěji využívá strojové učení. To znamená, že máme algoritmy, které zpracovávají a vyhodnocují obrovské množství dat a postupem času to dělají lépe a lépe. Představte si to tak, že dáte maso do mlýnku a hustotu mlecí mřížky přenastavujete do té doby, než budete s výsledkem mletí spokojeni. Sekanou z hrubých kostiček neuděláte.