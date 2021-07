Ve věku 39 let zemřel hudebník Jan Štrup. Hrál s Divokým Billem nebo Rybičkami 48

PRAHA O Štrupově smrti informoval Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Na talentovaného kytaristu vzpomínají přátelé z kapel, ve kterých hrál i hostoval. Příčina smrti není známá.

„Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup. Nebudu se rozepisovat o tom, jak jsme se poznali, co jsme spolu zažili a co se stalo, že jsme se posledních X let nebavili. Na to bude jednou čas s odstupem let, až sepíšu paměti. Honza tam bude mít nezapomenutelné místo,“ oznámil jako první Štrupovu smrt ve středu večer frontman pop-punkových Rybiček 48 Jakub Ryba.

„Pokoj tvojí duši, Honzíku,“ napsala pak jen krátce na svém Facebooku samotná kapela Rybičky 48. Štrup byl jejím členem v letech 2011 až 2013 a nahrál s ní tři alba.



„Nechce se nám tomu vůbec věřit, ale dnes nás náhle opustil Honza Štrup. Hanzi, přes všechny úlety a peripetie jsi vždy byl a zůstal jedním z nás. Posíláme Ti tam nahoru písničku, kterou jsi s námi udělal. Nenapadlo by nás, že to bude pro někoho z kapely takhle brzo. Tohle je prostě špatně. Určitě tam jsou všude nahoře kytary a Ty budeš jen hrát,“ zavzpomínala na kytaristu kapela Medvěd 009, ve které Štrup hostoval.

Kapela Divokej Bill kromě hraní připomněla i večírky: „Kamaráde, díky za společný hraní, hostování, zkoušení a za spoustu legrace a úžasnejch mejdanů! Nikdy nezapomeneme!“