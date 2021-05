Vynesl poslední československý rozsudek smrti. Jsem soudce, kterému se nevolá, říká Robert Fremr

PRAHA Skloubit kariéru světově proslulého soudce s respektem od autorit na trestní právo v Česku nebývá snadné. Držiteli ceny Právník roku 2019 a donedávna prvnímu místopředsedovi Mezinárodního trestního soudu v Haagu, který soudil pachatele genocidy v africké Rwandě, se to povedlo. Roberta Fremra však po návratu čeká další výzva. Jak vrátit důvěru ve Vrchní soud v Praze, který zasáhly korupční skandály s údajně úplatnými soudci.

Lidovky.cz: V minulosti jste byl opakovaně kandidátem na post předsedy Nejvyššího soudu. Nyní jste zakotvil ve funkci místopředsedy na vrchním soudu. Co vás k němu přivedlo?

Překvapil jsem i sám sebe. Už jsem byl domluvený na návratu s vedením Nejvyššího soudu. Byl bych zařazený do senátu se dvěma kolegyněmi, kterých si odborně i lidsky vážím. Těšil jsem se. Pak mě ale oslovil předseda vrchního soudu Luboš Dörfl. Představil mi vizi, jak pozvednout poněkud pošramocený kredit tohoto soudu a jak zvýšit jeho odbornou úroveň. Doslova mi řekl, vrchní soud vám v minulosti hodně dal, teď máte šanci mu to vrátit. Pochopil jsem to jako určitou výzvu a neodolal jsem.