Zajímala mě situace člověka obviněného ze zločinu, o kterém tvrdí, že jej nespáchal, říká scenárista

Lidovky.cz: Jste známý tím, že ve svých příbězích sledujete určité společenské jevy a témata. Jaká se objevují v Podezření?

Scenárista by se v první řadě měl snažit vyprávět co nejlepší příběh. Všechno ostatní je až následné. Většinou je to tak, že když najdete příběh, který vás baví nebo postavu, která vás zajímá, tak případné téma nebo „myšlenka“ z toho úplně přirozeně vyjdou samy. A jste pak vlastně sama překvapená, čeho všeho se to vaše vyprávění dotýká a co všechno v něm můžete zkoumat.