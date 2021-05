Žijte život jako umělecké dílo. Nic jako rovina neexistuje, pády čekají na každého, říká umělec a filosof Eugen Brikcius

Výtvarný umělec, básník, spisovatel a filozof se narodil v Praze roku 1942. Od dětství se učil malovat, po maturitě na gymnáziu nebyl z politických důvodů připuštěn k přijímací zkoušce na vysokou školu. Pracoval jako přidavač u zedníků, později směl studovat dálkově. Když zaslechl výraz happening, rozhodl se něco vytvořit podle svých představ. Pro družinu přátel začal od roku 1965 připravovat scénáře k akcím, jimž říkal cvičení.

K nejznámějším patří Achilles a želva, Zátiší s půllitry piva či Díkuvzdání s bochníky chleba. Účastníci poslední akce byli zatčeni, u soudu však historik umění Jindřich Chalupecký, dramatik Ivan Vyskočil a spisovatel Bohumil Hrabal prokázali, že nešlo o výtržnost, ale o umění, a autor byl zproštěn viny. Na pozvání britských umělců navštívil Londýn.



Po sovětské okupaci, kterou zažil v Praze, odjel znovu do hlavního města Velké Británie, aby tam studoval filozofii. Nechtěl emigrovat, v roce 1970 se vrátil do Čech a uskutečnil zde své nejdůležitější výtvarné dílo Sluneční hodiny v Roztokách u Prahy. V hospodě, kam chodili kolegové z Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, jej historik umění Ivan Jirous seznámil s hudebním undergroundem. Během bujarého setkání s překladatelem Jaroslavem Kořánem, básníkem Jiřím Daníčkem a Ivanem Jirousem byl zatčen a spolu s nimi odsouzen na osm měsíců. Ve vazbě se naučil latinsky a začal psát latinskou poezii, ve spolupráci s básníkem Pavlem Šrutem vydal samizdatovou sbírku Cadus rotundus / Sud kulatý.



V roce 1976 podepsal prohlášení Charty 77. Následovaly další šikany. Bytovou výstavu jeho juvenilií státní bezpečnost zrušila a mnohé účastníky zatkla. Eugen Brikcius potom využil nabídku rakouského kancléře Bruna Kreiského a vystěhoval se do Rakouska. V Londýně dokončil na University College filozofické studium. Ve Vídni se oženil se Zuzanou, po roce se jim narodil syn Eugen.



Brikcius psal básně a povídky do exilových periodik. Od roku 1989 navštěvuje Prahu, kde navázal na své konceptuální události. Se svou ženou připravil řadu televizních seriálů. Vydal přes dvě desítky knih, získal literární Cenu Jaroslava Seiferta a Rakouský čestný kříž za vědu a umění I. třídy.

V čem vidíte smysl života?

Život může mít smysl i nesmysl. Nejlepší varianta toho druhého, tedy „nesmyslného“ žití, je ta umělecká. Josef Hiršal a Bohunka Grögerová svého času vydali soubor literárních útvarů nazvaný Nonsens. Smysluplnější básně, v próze i v poezii, jsem jakživ nečetl. Je mi ctí, že jsem byl do sestavy uživatelů nesmyslných tvůrčích životů zařazen. Smyslem života umělce, výtvarného i slovesného, je totiž tvorba. Totéž mutatis mutandis platí i pro neumělce. Smysl ovšem může být svým zdánlivým opakem. Často bývá příliš lineární. Podle rakouského malíře Hundertwassera rovná čára neexistuje. Umělec nepotřebuje pravítko, aby udržel linii té pravé tvorby. Stačí mu třeba dada.

Umím velkou násobilku lilku: Jeden lilek krát ty zbylé. Zato na dělení Není pomyšlení. Dělí-li se vejce žloutkem vyjde z toho bílek. Když na špičku vejce staví díky duchu síle má Colón kol žloutku lávy z bílku faksimile. Nic lepšího z toho není nežli lenní nadělení.

Věříte v Boha?

Tertullianovi je podsouván výrok Credo, quia absurdum. Obvykle překládán jako Věřím, protože je to absurdní. Zlí jazykové dávají přednost překladu Věřím, přestože je to absurdní. Celoživotně jsem se zabýval tzv. důkazy existence Boží. Tomáš Akvinský ve své Sumě teologické rozlišuje mezi vírou a rozumem. Sice dává přednost víře, jinak by ho upálili, ale velice mu záleží na rozumu. Nabízí patero výše zmíněných důkazů. Immanuel Kant později vyvrátil – nebo si myslel, že vyvrátil – ontologické důkazy svatého Anselma z Canterbury a spolu s nimi i Tomášovy důkazy. Prostě a jednoduše je prohlásil za ontologické. Těmi – jak známo – je existence Boha dokazována z jeho pojmu. To se nezasvěcenému jeví jako nesmysl, v tomto případě nikoli jako tvůrčí. Podle Tomáše lze, vlastně se musí, v Boha věřit, avšak ne v jeho existenci. O ní se totiž díky Tomášovým „neontologickým“ důkazům s jistotou ví. Pro domo sua mohu říci, že o existenci Boha vím. Zda věřím, Bůh ví.



Věříte v posmrtný život duše člověka?

Filozof Jiří Němec pronesl nad rakví naší kamarádky Mirky Kochové nezapomenutelná slova: „Neodcházíš do nicoty, ale do světa živých duší.“ Jeho vzkaz jsem opakoval při pohřbu básníka Nikolaje Stankoviče. Zemřelí bližní, ti nejbližší i vzdálenější, nepřebývají v jakémsi souběžném světě. „Onen svět“ se nachází v našich srdcích, potažmo v hlavách. Nejsou to Gogolovy „mrtvé duše“, ale duše živé. Je zde ovšem ještě jedna možnost, ne-li nutnost. Když se při jednom sejití umělců mluvilo o příštím životě, poznamenal velký malíř před Bohem Otakar Slavík: „Příští život? To už je tenhle.“



Co byste vzkázal mladé generaci?

Za prvé, aby byla lepší než ta stará, což je snadné. Za druhé, aby její život měl smysl, přesněji řečeno tvůrčí nesmysl, a nikoli nutně ve výtvarné či literární branži. I když pojmout a praktikovat svůj život jako umělecké dílo není zase tak špatné. A za třetí, aby se vedle malé násobilky naučili i tu velkou. Doslova i přeneseně. Viz přiložená báseň.