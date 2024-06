Jazzmanka s osudem rockové hvězdy. Turbulentní život „prokleté Amy“ nepřestává fascinovat ani 13 let po jejím skonu

Uhrančivý pohled, zvýrazněné oční linky, vyčesané a natupírované vlasy, nepřehlédnutelné šperky, všudypřítomná tetování a charakteristický chraplavý hlas – tak si ji všichni pamatujeme.

Jen máloco o ní ještě nebylo řečeno, jen málokoho tolik pronásledoval bulvár – a i nový film přiznává, že chtěl především připomenout dobu, než se z talentované a oslavované zpěvačky stala celebrita rychle spějící k tragickému finále. I proto dostal název podle zpěvaččina nejúspěšnějšího alba (z roku 2006), jejž se prodalo víc než osm a půl milionu kusů.

„Chtěla jsem, aby to album bylo rámcem filmu, jakýmsi oknem do konkrétního okamžiku v jejím životě. A aby to všechno bylo jejíma očima,“ prozradila režisérka, kterou zatím nejvíc proslavila romance Padesát odstínů šedi, v rozhovoru pro magazín Elle. „Abych jí umožnila vyprávět svůj vlastní příběh, použila jsem texty, její vlastní slova, takže je to do značné míry její úhel pohledu.“