Prostor Gabriel Loci je mimořádný. Chceme otevřít i letní kino, říká Magdalena Dvorská

Lidovky.cz: Představu neskutečného množství náročné práce, radost z tak krásného projektu, ohromnou výzvu, jak udělat z lety chátrající budovy fungující prostory, které budou sloužit pro nejrůznější účely…? Co pro vás znamenala koupě klášteru sv. Gabriela? Proč jste se pro koupi rozhodli?

Do Cimexu nastoupila, když byl objekt již zakoupen, ale majitelé vnímali klášter sv. Gabriela jako zajímavou investiční příležitost s obrovským potenciálem. Určitě zde hrálo svoji roli právě to, že se jedná o historickou budovu dlouhodobě nevyužívanou, která si zaslouží najít si svoji funkci a vážené místo na Praze 5. Cimex má navíc zkušenosti s rekonstrukcemi památkově chráněných objektů, a to například v Karlových Varech, kde v multifunkční budově Vindobona a v restauraci Poštovní Dvůr citlivě propojil moderní prvky s historickými.

Objekt budeme i nadále rozvíjet s maximálním respektem k jeho památkové ochraně a citlivě komerčně využívat se zachováním statutu budovy jako kulturní památky. Těší nás, že postupně dáváme objektu Gabriel Loci nový život a otevíráme jeho brány veřejnosti, tak aby to dávalo smysl i ekonomicky, bez toho se to samozřejmě neobejde.

Zajišťování provozu, pořádání nových akcí a zároveň hledání dalších příležitostí a možností, jak objekt využít vnímám jako velkou výzvu, ale zároveň smysluplnost celého projektu a radost z něj převažuje právě nad náročností práce.

Magdalena Dvorská (28) Magdalena pracuje v Cimexu 3 roky na pozici projektové manažerky. Má na starosti veškerý chod, provoz a pronájmy v Gabriel Loci. Současně se věnuje studiu na universitě v Oxfordu, kde studuje literaturu a umění na magisterském stupni. Ve Velké Británii žila 8 let. Mezi její koníčky patří jazyky, mluví anglicky, francouzsky, španělsky a italsky. Má ráda umění, ráda čte a cestuje. Magdalena Dvorská

Lidovky.cz: Jak dlouho trvalo, než jste objekt zprovoznili a mohli začít pronajímat? A vyděláte si dnes „na sebe“?

Dostat objekt do provozuschopného stavu trvalo zhruba tři měsíce, jednalo se především o opravu střechy, sociálních zařízení a eventových prostor. I během současného chodu je nutno provádět další udržovací práce, celá budova se například nevytápí, takže stále hledáme další zlepšení, abychom mohli objekt co nejlépe využívat, ale i tak jsme schopni si na svůj provoz vydělat.

Lidovky.cz: Ateliéry zde má asi 30 umělců, pronajímáte zde i kanceláře, sama jste si tady udělala kancelář, je to pro vás inspirativní na takovém místě pracovat? Jaké máte reakce od umělců? Máte pocit, že prostor je pro umělce inspirující?

Pro mě je zdejší prostředí velmi inspirativní a je to jednak díky samotnému prostoru. Klášter je v blízkosti Kinského zahrady, dá se sem dojít procházkou z Petřína, venkovní areál je skryt za vysokou zdí, je zde kavárna, bar, ideální místo pro relaxaci ale i pracovní schůzky, vnitřek budovy se díky pořádaným akcím často mění a mě vždy překvapí, jak je ještě možné vnitřní prostory jinak využít a pak jsou tady filmaři, kteří objekt často „vylepší“ k nepoznání. Další inspirací jsou pro mě noví a zajímaví lidé, které zde potkávám, a to z řad umělců, filmařů a novinářů. Těší mě, že se zde pořádají akce i pro veřejnost a objekt je tak přístupný pro každého.

Lidovky.cz: Chystáte se i další prostory zprovoznit natolik, abyste je mohli i dlouhodoběji pronajímat, jako kanceláře, umělecké ateliéry nebo i jinak?

Ano, určitě pracujeme na dalším zprovoznění ostatních prostor. Momentálně se v přízemí nachází místnosti pro eventy a kanceláře, druhé patro je obsazené uměleckými ateliéry a do budoucna bych ráda přizpůsobila i první patro, kde bych chtěla zřídit kanceláře a ateliéry.

Lidovky.cz: Na jaké nejbližší akce se mohou návštěvníci těšit? Zřídili jste letní scénu, bar, chystáte nějaké další novinky?

V druhé půlce května zde probíhala představení imerzivního divadla spolku Depresivní děti touží po penězích, pořádali jsme zde již jejich druhou inscenaci, při které se diváci zapojují do děje. Tento spolek si naše prostory oblíbil a budeme se těšit na jejich další počin.

Během prvního víkendu v červnu zde proběhne kryptokonference pro veřejnost. Od 15. do 19. června zde budeme pořádat spolu s The Chemistry Gallery Art festival, nazvaný CO NÁM NEDÁ NOC MÁ DEN, bude se jednat již o druhý ročník. Hlavní myšlenkou festivalu je propojit různé umělecké disciplíny, bude zde výstava děl rezidenčních umělců, dále výstava uměleckých škol, festival využije jak venkovní, tak vnitřní prostory. K vidění budou sochy, fotografie, malby, vše doprovodí živá a elektronická hudba. V letním kině se budou promítat filmy, pořádat workshopy pro děti a přednášky.

V polovině června otevíráme letní kino a s tím spojenou letní scénu. Venkovní bar nám již funguje, a jak bar, tak letní scéna lze pronajmout pro soukromé účely.

Lidovky.cz: Neuvažujete i o zimní variantě? Restaurace, bistro uvnitř? Nebo stálou scénu ve vnitřních prostorách?

Toto téma mě určitě zajímá. Intenzivně se snažíme vymyslet zimní variantu, určitě by to ocenili především stálí návštěvníci, rezidenční umělci nebo nájemci. Nejvíce nás ale brzdí fakt, že prostory nejsou dostatečně a plně vytápěny. Pracujeme na tom a pevně věřím, že najdeme možnou variantu.

Lidovky.cz: Budete opět hostit Designblok, který zde proběhl již dvakrát? Jaký máte vztah k českému designu?

Na podzim u nás proběhne již potřetí Designblok, máme z toho obrovskou radost. Mám velmi pozitivní a vřelý vztah k českému designu, myslím si, že je unikátní a naši designéři a módní návrháři jsou všestranní a jedineční.

Módu se snažím nakupovat převážně u českých návrhářů, jejich design mi přijde neokoukaný a ojedinělý. Miluju šaty od Jakuba Polanky nebo Zuzany Kubíčkové. Nyní také vymýšlíme přehlídku s Terezou Vu, jejíž modely u nás byly představeny na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a bylo by skvělé mít zde její novou kolekci.

Lidovky.cz: Jak vnímá otevření dlouho nepřístupného objektu veřejnost, občané Prahy a sousedé? Zajímá vás, co si myslí?

Určitě nás zajímá, co si o našich aktivitách v prostoru bývalého kláštera myslí, jak Pražané, tak nejbližší sousedé. Co možná nejvíce se snažíme nádherné prostory otevřít veřejnosti, proto zde pořádáme různé akce pro veřejnost, otevřeli jsme venkovní bar a letní scénu, které budou fungovat po celé léto. Jedni z nejbližších sousedů nás také oslovili se zájmem o uspořádání oslavy narozenin, což se uskutečnilo a máme velmi pozitivní ohlasy z okolí, že je objekt zase přístupný veřejnosti, nechátrá, a naopak ožívá a stává se z něj kulturní centrum.

Lidovky.cz: Bývalý benediktinský klášter je hojně využíván filmovými produkcemi pro natáčení. Které nejzajímavější projekty u vás proběhly?

Nepochybně nejzajímavější projektem z poslední doby bylo natáčení filmu Extraction 2 s Chrisem Hemsworth. Na tomto projektu se v Praze pracovalo od září loňského roku. Interiéry a exteriéry se také objevily v seriálu studia Marvel, Falcon and Winter Soldier. Loni na jaře využila místo produkce z dílny Netflixu, Na západní frontě klid. Gabriel láká také české filmaře, prostory budou moci diváci shlédnout v novém Hřebejkově projektu pro HBO, interiér si zahrál v seriálu První republika a pravidelně se k nám vrací natáčení českých Specialistů.

Nyní jednáme s třemi velkými produkcemi, které by zde měly natáčet v létě, ale zatím nemohu prozradit, o co se konkrétně jedná.

Gabriel Loci

Lidovky.cz: Která akce podle vás byla naprosto nevšední?

Většina akcí, které u nás probíhají jsou externí, jde o pronájem prostor, který jim poskytujeme. Jediná „naše“ akce je již zmíněný Art festival, CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC, a proto je pro nás nevšední, spolu s Petrem Hájkem z The Chemistry Gallery, tak celou akci připravujeme, snažíme se jednak podpořit rezidenční umělce, dále pak české umění jako takové a hledáme kreativní způsob, víme, že umění není pro každého, takže vymýšlíme zajímavý doprovodný program, abychom přilákali, co nejvíce diváků.

Lidovky.cz: Co s prostorem plánujete do budoucnosti? Je v úvaze stále luxusní hotel?

Tato úvaha je stále aktuální, uvažovali jsme i o jiných alternativách, ale stále nám tato varianta nejlépe vychází. Jedná se o dlouhodobý projekt, objekt je památkově chráněný a v současné době se pracuje na přípravách projektu.