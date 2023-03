Gottwaldová záviděla Benešové její oblibu a skvělý vkus, říká kurátorka Národního muzea

Nechtěla bych si říkat první dáma. Tou pro mě byla Hana Benešová. Osobně bych tak raději byla nazývána manželkou prezidenta,“ řekla žena nově zvoleného prezidenta Eva Pavlová v debatě První dámy a pán mezi námi. Na roli paní Hany Benešové, manželky druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, se v poslední době vzpomínalo často.

Důvod je prostý: Hana Benešová se jako jedna z mála prvních dam v československé a české historii svého partu zhostila s oddaností, smyslem pro odpovědnost a také s nepopiratelnou elegancí, vkusem a nevtíravým stylem. Stala se z ní osobnost, k níž se nejen co do módy, ale i způsobu chování vzhlíží. Byla to také první dáma, jež nastavila laťku svým nástupnicím. A nastavila ji vysoko.

V čem spočívá kouzlo Hany Benešové? Nejen na to jsme se zeptali autorky nedávno vyšlé knihy První dáma elegance Miroslavy Burianové, která působí v Národním muzeu jako kurátorka sbírky novodobé módy a textilu a v současné chvíli dokončuje práce na chystané výstavě věnované stylu českých a československých prvních dam. Ta bude brzy k vidění v Nové budově Národního muzea.