Toyen, Kupka, ale i Pištěk. Galerista Martin Kodl vybral 10 nejzásadnějších obrazů svého života

1. Emil Filla/Zlaté rybičky u okna (1916)

Jde o zásadní obraz a dražbu pro českou modernu. „Prodej obrazu vymyslel dědic práv Emila Filly František Krejčí a řekl mi, že ho chce prodat za sedm milionů korun, nebo do toho nejde,“ vzpomíná Martin Kodl. Do té doby dosahovaly obrazy podobných malířů na částky kolem milionu korun. V roce 2000 se tento obraz podařilo vydražit za 8,2 milionu korun, což pro české umělce znamenalo zásadní cenový zlom. Tato aukce mimochodem přinesla jeden z nejdelších aukčních rekordů Galerie KODL vůbec. „Vydržel osm let. Teď se rekordy mění každý rok,“ říká Martin Kodl.

2. Vojtěch Hynais/Kristus a Magdaléna (1889)

Dramatické plátno Vojtěcha Hynaise, které se v roce 2012 vydražilo za pro autora rekordních 5,4 milionu korun, má pro Martina Kodla silný příběh. „Můj otec Pavel Kodl obraz kdysi prodal svému příteli umělci. Jako jeden z mála pochopil, jakou má uměleckou a komerční sílu,“ říká galerista k rekordnímu nárůstu ceny během aukce, na níž se plátno vyšplhalo z vyvolávací částky 750 tisíc korun. „To opravdu nikdo nečekal,“ dodává k prodeji.

3. František Kupka/Divertimento II (1935)

Vůbec nejdražší dílo, jaké kdy Galerie KODL prodala, a zároveň nejvýše vydražený obraz v České republice. Z vyvolávací ceny 30 milionů korun se unikátní abstraktní obraz rodáka z Opočna vyhoupl na více než 90 milionů. „V té době se na nás snesla kritika, že prodáváme předražené obrazy,“ vzpomíná Martin Kodl na aukci z listopadu 2020. „Záhy poté se ale v Sotheby’s prodal Kupka za 250 milionů korun, takže všichni ztichli,“ směje se a dodává, že majitel Divertimenta II má dnes nabídky na koupi za téměř dvojnásobek.

4. Emil Filla/Hlava starého muže (1914)

Mistrovské plátno pocházející z Fillova holandského, vrcholně kubistického období se v aukci v roce 2021 vydražilo za 32,4 milionu korun. „Je to zatím Fillův rekord,“ připomíná Martin Kodl u obrazu, jenž vznikl v době, kdy se jeho autor věnoval také filozofii a estetice. Postupné navyšování autorských rekordů ostatně Martin Kodl vnímá jako své hlavní galeristické poslání. „Vážím si jich, protože pomáhají ryze českým umělcům dostat se do světa,“ vysvětluje.

5. Václav Špála/Koupající se žena / Krajina u Veltrus (1917–1921)

Unikátní práce Václava Špály představuje díky této oboustranné malbě hned dvě zásadní témata. Na přední straně je progresivní figurální kompozice, zadní strana plátna vyobrazuje Vltavu a krajinu u Veltrus. V aukci v roce 2021 se cena tohoto jedinečného obrazu dostala z počátečních tří milionů na 12,2 milionu korun. Jde o autorský rekord tohoto vyhledávaného českého moderního umělce. „Celý život si zvykám na to, že obrazy, které mám rád, musím po aukci poslat dál do světa,“ říká Martin Kodl.

František Kupka - Divertimento II (1935)

6. Antonín Slavíček/Na lavičce (1899)

„Právě teď žijeme v obrazovém ráji,“ říká galerista a připomíná, že v posledních letech roste zájem o umění a investice do něj. Jedním z příkladů může být i autorský rekord českého impresionistického malíře Antonína Slavíčka. Jeho zasněný obraz Na lavičce se v roce 2016 vydražil za 18 milionů korun. Cena tak oproti té vyvolávací vzrostla o 15 milionů korun. „Mám sice raději sběratele umění, ale investičním nákupům také rozumím,“ doplňuje.

7. Antonín Chittussi/Francouzská monumentální krajina (1881)

Galerie KODL jde s dobou. To dokazuje relativně nový projekt Artslimit, online dražební platforma, jež vznikla během koronavirové pandemie. Na loňské aukci se tam za necelých pět milionů korun vydražil romantický obraz vyhlášeného českého krajináře Antonína Chittussiho. Ten s oblibou pracoval s tematikou velkých řek, pulzujících tepen světa. „V poslední době se nám daří dražit 100 procent nabízených položek, a to i na online aukcích,“ říká Martin Kodl.

8. Jakub Schikaneder/Mlékařka (1905)

Hned po Kupkově obrazu Plochy příčné II a Ráji černochů od Toyen se stalo tajemné plátno Mlékařka Jakuba Schikanedera nejdražší aukční položkou roku 2019. Obraz s temnou atmosférou byl v roce dokončení zachycen na jedinečné fotografii knihkupce Zikmunda Reacheho, jenž s ním zvěčnil malíře v jeho ateliéru. Malíř pražských zákoutí dosáhl 82. aukčním dnem na svůj autorský rekord. Podmanivé dílo se prodalo za téměř 20 milionů korun, více než čtyřnásobek vyvolávací ceny. „My obrazy nevlastníme, obrazy vlastní nás,“ myslí si Martin Kodl.

9. Toyen (Marie Čermínová)/Růžový spektr (1934)

„Tento obraz je ikonický, protože byl v době aukce, v roce 2002, nejdráže vydraženou položkou u nás,“ říká Martin Kodl. „Musíme si ale uvědomit, že dnes by stál minimálně 40 milionů,“ doplňuje k aukci, v níž se plátno prodalo za 3,5 milionu korun, a pomohlo tak rozhýbat umělecký trh a ukázat, na které české autory je dobré se zaměřit. Autorský rekord si obraz udržel pět let. „Čeští umělci v té době začínali od nuly. Po komunismu tu nebyla žádná cenová empirie, a tak fungovali jako zástupci contemporary umění,“ líčí galerista, jenž se i díky této aukci stal největším a nejvyhledávanějším prodejcem Toyen u nás.

10. Theodor Pištěk/Adieu, Guy Moll (1992–2017)

„Musím přiznat, že Theodora Pištěka považuji za nejtalentovanějšího výtvarníka,“ svěřuje se Martin Kodl k poslednímu obrazu z výběru. Jejich blízké přátelství se propsalo i do plátna, které galerista vydražil v roce 2020 za více než 25 milionů korun. „Mistr chtěl obraz věnovat své ženě. Když zemřela, nechtěl ho dokončit,“ vzpomíná. Nakonec však spolu uzavřeli dohodu. Galerista měl na umělce dohlížet, a pokud by se mu výsledný obraz nelíbil, malíř a bývalý automobilový závodník by ho zničil. To se naštěstí nestalo a Pištěkův obraz je dnes 12. nejdráže vydraženou položkou Galerie KODL.