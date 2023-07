Učil ragby a rád říká „hogo fogo“. Ještě rok zasvětím výzkumu, které české pivo je nejlepší, říká britský velvyslanec

Matta Fielda jsme vzali do malostranské hospody U Kocoura, která se nachází jen pár kroků od britského velvyslanectví v Praze. Na lístku tu najdete všechny české smažené klasiky a skvěle načepované pivo. Co se toho týká, nemá britský velvyslanec jasného favorita. Hledání své nejoblíbenější české značky piva chce zasvětit ještě asi rok – nechce podle svých slov spěchat. | foto: David Turecký

Rozhovor

Britský velvyslanec Matthew Field (46) je ve svém úřadu ani ne půl roku. Za tu dobu se mu povedlo stát se mediální hvězdou, která musí odmítat množící se nabídky na rozhovory. V interview pro Esprit LN jsme se bavili třeba o tom, jak těžké je být doma stále někde jinde, ale také co cestování po světě přináší. Konkrétně v Česku to není jen dobré pivo, které si velvyslanec náležitě užívá, ale zejména intenzivní sonda do národní duše.