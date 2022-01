Slevové portály prodávají i knižní novinky v akci, malé nakladatele to ničí, říká majitelka Meanderu

Spisovatelka a nakladatelka Ivana Pecháčková pózuje fotografovi uprostřed křivolaké malostranské ulice ve výstředním outfitu. „Tuhle bundu jsem si jednou přivezla z designového obchodu z Milána, kde jsme připravovali výstavu ilustrací z Legendy o Golemovi. Je moje oblíbená. Má už teda leccos za sebou, takže se mě mé děti pořád ptají - prosím tě, nemůžeš si vzít něco lepšího?” směje zakladatelka nakladatelství Meander nad svou khaki bundou. Na klopě jí z oslav 17. listopadu zůstal odznak s podobiznou Václava Havla a kostkované kalhoty sladila s vysokými koženými botami.

Zdalipak by ji pár kolemjdoucích turistů tiplo na vydavatelku úspěšných knih pro děti? Jezevec Chrujda, Lingvistické pohádky nebo leporelo Kalamajka mik mik mik patří k bestsellerům, které pro své věrné čtenáře neustále dotiskuje. V rozhovoru vzpomíná, jak její děti odmítly Ludvíka Vaculíka s nanukovým dortem, proč dvacet let nevěřila nedávno vydané knížce Hroch od Petra Nikla, a proč svá knihkupectví otevírá v zapadlých koutech hlavního města.

Proč jste své druhé knihkupectví otevřela na Jánském vršku?

No protože Malá Strana je přece nejvíc!

Ale je to tu trochu zapomenutý kus Prahy.

Já vím, je to tu strašně zašité. Ale na našem prvním knihkupectví na Vyšehradě jsme si vyzkoušeli, že čtenáři se za námi naučí chodit. Jsem přesvědčená, že turisti to tu budou jednou šněrovat, že nás díky bedekrům najdou, a Češi se u nás zastaví cestou na Hrad. Většina lidí to sice vezme Nerudovkou, ale pak jsou i ti, kteří vědí, kde sídlil Magistr Kelly a další alchymisti a vydají se právě tudy.