Změnila svět žen, ale bez bohatých milenců by to nezvládla. Pátrání po skutečné Coco Chanel konečně vychází česky

Největší módní vizionářka 20. století se narodila v ospalém městě Saumur v západní Francii 19. srpna roku 1883. Byla již druhým nemanželským dítětem Eugénie Dévolles a trhovce Henriho-Alberta Chanela, který byl neustále na cestách či opileckém tahu. Neštěstí se téhle rodiny drželo jako klíště. Malé Gabrielle bylo jedenáct, když jednoho mrazivého rána našli matku na lůžku mrtvou.

Útočiště nalezla i se svými sestrami Antoinette a Julií u tet, ale jen dočasně. Když táta Chanel odešel a už se nevrátil, byly děti umístěny do opatství v Aubazine, sirotčince, který vedly řádové sestry. Budoucí uznávaná návrhářka tu pobývala až do svých osmnáctých narozenin a módní kritici jsou dodnes přesvědčeni, že právě klášterní strohost Gabrielle doživotně ovlivnila a propsala se do její monochromatické tvorby.