Mladé módní naděje. Sledujte Alexandru Gnidiakovou, její kabát nosí i modelka Adriana Sklenaříková

Začalo to televizní reportáží pořadu Fashion Session jedné slovenské televize. Když ji tehdy šestnáctiletá Alexandra Gnidiaková viděla, nemohla na ni přestat myslet. Učebna zalitá sluncem, energická Liběna Rochová vedoucí studenty svého oděvního ateliéru.

Tam zapadnu, tam se musím jednou dostat, slíbila si studentka střední školy uměleckého průmyslu, dnes módní designérka a čerstvá absolventka UMPRUM. Jak řekla, tak udělala. O pár let a stovek přehrání oné reportáže později skutečně na pražskou univerzitu nastoupila. „Bylo to mnohem lepší než v televizi,“ vzpomíná designérka Alexandra Gnidiaková na svá studia.

Během nich si módní návrhářka, která šila a tvořila už odmala, našla svůj jasný rukopis. „Jak bych svoje věci popsala?“ zamýšlí se, „řekla bych, že je to takové nadnesené divadlo.“ Ráda pracuje se základními, nositelnými siluetami a záměrně naddimenzovanými detaily.

Oba možná na první pohled protichůdné principy jsme mohli vidět v její poslední kolekci inspirované tajemnou hraběnkou Hedou, pitoreskní postavou pražské noční scény minulého režimu. V kolekci, kterou Alexandra Gnidiaková představila na pražském týdnu módy a která odkrývala, jak by se dnes mohla tajemná hraběnka oblékat, prezentovala pletené šaty s velkým řaseným detailem, oversized pánské vesty či elegantní krémový kabát s výrazným límcem.

„Také je pro mě důležitý storytelling. Při tvorbě kolekcí si ráda dělám rešerše, nechávám se inspirovat postavami a jejich příběhy,“ říká mladá designérka. Už teď má nápady na další. Kolekce by chtěla pod stejnojmennou značkou představovat jednou ročně. Zbytek času plánuje věnovat zakázkové tvorbě. A pokud bude čas, Alexandra Gnidiaková by se také ráda zaměřila na design divadelních kostýmů. K velkým, výrazným vizuálním detailům ji to přece jen táhne…

A na co se můžeme od Alexandry Gnidiakové těšit ještě v tomto roce? Během podzimního Mercedes Benz Pargue Fashion Week představila spolupráci s módním návrhářem, bývalým spolužákem a spoluateliérníkem Tomášem Němcem, pro kterého vytvořila kolekci klobouků. Pracuje též na rozšíření kolekce hraběnky Hedy, ale také na možné nové zkušenosti ze zahraničních stáží. Designérka původně ze Slovenska má v hledáčku Paříž, konkrétně luxusní francouzský dům Maison Margiela.