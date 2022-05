S koblihami na triku. Anthony Hopkins nově propaguje módu španělské značky Loewe

S přirozeností sobě vlastní tak Hopkins na snímcích pózuje v černé mikině s logem Loewe a teniskách Flow Runners s typickou podrážkou, která olizuje patu i špičku boty. Další propagační fotografie ukazuje držitele mnoha filmových ocenění v tričku s potiskem duhových donutů, přes ramena má kabát s blyštivými cvočky a rozjařeně ukazuje na slavnou kabelku Anagram. Tu firma založená již v roce 1846 vyrábí v různých obměnách i velikostech. Její cena začíná na 21 tisících a může se vyšplhat k půvabným 57 tisícům korun. Inu, pěkná to investiční kabelka.

Prošedivělá hvězda thrilleru Mlčení jehňátek zřejmě k drahým hadříkům přitáhne více zákazníků než krásný a svěží mladík bez tváře. Ostatně Hopkins nepracoval jako model poprvé. Je již ostříleným supermodelem, neboť má za sebou kampaně i pro další luxusní domy. Když se kolem sedmdesátky podařilo držiteli rytířského titulu shodit více než třicet kilo, nabídky módních značek se jen hrnuly. Sir Anthony tak už propagoval kde co – pánské obleky Brioni nebo také italskou módní značku Loro Piana. Tím se ale asi v dnešní době nelze chlubit, když neoficiální tváří těchto firem je jejich věrný zákazník, Vladimir Putin.

Ale v případě Loewe, který je nejstarší značkou v portfoliu skupiny LVMH, je pochopitelné, proč si vybrala právě Hopkinse. Je to kouzelně renesanční člověk. Kromě herectví je vášnivým hráčem na piano, úspěšným malířem a v posledních letech se snažil prorazit v parfémářském byznysu. Když má vlastní vůni zpěvačka Beyoncé či basketbalista Michael Jordan, proč by nemohl voňavky prodávat i gentleman z Walesu? Ještě před covidem tak Hopkins nabízel pod svou značkou AH parfémy, svíčky i difuzéry. Kombinace bergamotu, pomerančového květu a pižma prý měla zákazníkům zaručit, že „probudí jejich duši a uvolní to, co skrývá jejich srdce“.

Vedle toho všeho má držitel dvou Oscarů, ceny Emmy, Zlatého Glóbu i cen BAFTA kromě herectví a dalších uměleckých aktivit také vedlejšák na Instagramu. Na populární sociální síti se během lockdownů vypracoval na influencera a dnes svými příspěvky baví 3,5 milionu fanoušků. Tančí, vaří italskou kuchyni, plave v bazénu nebo hraje na klavír své sympatické kočce Niblo. A nyní prodává i kabelky.

Nic naplat, Hopkins je kromě svého hereckého umu a roztomilého kočičího mazlíčka sympatický také tím, že je obyčejný hříšník jako my všichni. Nezastírá, že je abstinujícím alkoholikem, je potřetí ženat a se svou jedinou dcerou není dlouhá léta v kontaktu. A pokud jde o módu, k jeho pokleslým radostem patří rozsáhlá sbírka havajských košil. Prý mu pokaždé, když si jednu z nich obleče, zvednou náladu. A proto právě Hopkinsovi Čekstajl věří, že to i s těmi koblihami myslí upřímně.