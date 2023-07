„Středověk neskončil.“ Přední návrháři a módní domy sází na brnění a špičaté podprsenky

Pařížský týden couture módy prezentuje vrcholný um krejčovského řemesla. Na toporné šaty od Balenciagy ale paradoxně nesáhla lidská ruka. Vytvořeny byly totiž na 3D tiskárně. Demna Gvasalia, hlavní kreativec této značky, tak prý chtěl vytvořit most mezi minulostí a současností a své okouzlení středověkem vtělil i do róby z drobných cvočků, do níž oblékl českou super divu Evu Herzigovou.

Kroužkovým brněním se letos inspirovali i v ateliéru Jeana Paula Gaultiera, kde vytvořili kovovou repliku slavné špičaté podprsenky z roku 1983. Móda středověku, rytíři a princezny se propsali též do couture kolekce mistra svatebních šatů Elieho Saaba. Libanonský návrhář tak na molu předvedl dlouhé vlečky, peleríny i nákladné výšivky. A že „středověk trvá“, jsou přesvědčeny další domy – Christian Dior či Fendi.

Jejich couture řady jsou tak příslibem pro všechny, kteří netouží vidět svět v růžových barvách, do nichž se ho pokouší ladit nedávná premiéra hollywoodského filmu Barbie. Co návrháře zaujalo na době, jejíž chod spíše než večírky u bazénu určovaly morové rány? A může dnešního člověka oslovit středověká móda špičatých bot, pánských elasťáků a nesmyslně dlouhých vleček?

Módu temných časů už v roce 2010 vytáhl na světlo britský návrhář Alexander McQueen. Ten nadšení pro středověk zhmotnil ve své poslední kolekci, kterou bohužel nikdy nedokončil. Šestnáct rozpracovaných modelů bylo prezentováno měsíc po návrhářově smrti a všechny byly ovlivněny Byzantskou říší, anděly či věčností. Mrtvolná bledost modelek tehdy ladila s nákladnými kápěmi a drapériemi bohatě vyšívanými zlatem.

Moderní i velmi přitažlivý střih drátěné košile pak světu předvedl v roce 2018 Paco Rabanne. A již zmiňovaná značka Balenciaga se udatnými rytíři inspiruje dlouhodobě. Zmiňme třeba její roztrhané džíny z roku 2021, z jejichž děr se rýsovalo vyleštěné brnění.

Půvab středověké módy možná tkví v její předvídatelnosti. Právě tehdy oblečení jasně symbolizovalo, co je člověk zač. Jen podle látky bylo možné odhadnout postavení a profesi nositele. Takový samet si mohla dovolit pouze smetánka, len zase chudina.

Nebarvený oděv v neutrálních odstínech oblékal člověk ze skromných poměrů, naopak červenou barvu mohl nosit jen boháč. A pokud chtěl někdo dát najevo výši svého postavení, váženost i noblesu, snažil se okolí ohromit nádhernou svých šatů. Žádný div že po těchto hodnotách sáhli i současní tvůrci haute couture.