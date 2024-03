Sako jako ohrožený druh. „Módní nešvar“ Pedro Pascal udává košilatý trend

Předávání prestižních ocenění je událost, kterou filmoví bardi uctívají jako výsostně noblesní záležitost. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ti všichni přijdou na červený koberec vyfiknutí, jako by si měli podat ruku s britským králem.

Doporučený dress code black tie ovšem v posledních měsících nabourává mexicko-americký herec Pedro Pascal, který občas dorazí jen v košili. A někdy ani to ne! Přesto je módními editory považován za totální módní inspiraci a list The New York Times ho loni jmenoval mezi nejstylovější osobnosti roku.