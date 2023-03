Perly lvího večera. Kdo z českých hvězd šlápl vedle a kdo se naopak může stát módní ikonou?

Většina hvězd se totiž oblékla do béžové, bílé nebo zlaté a až na několik odhalených bradavek se žádné opulentní drama nekonalo. Snad i proto, že na předávání lvů letos chyběly módní lvice jako herečka Jitka Čvančarová či návrhářka Vanda Janda.

Přesto ty nejzářivější filmové hvězdy – které vědí, kam se pro nádherné večerní róby chodí – ani tentokrát nezklamaly. Herečku Marthu Issovou již tradičně oblékala značka Chatty a v pudrové krajce vypadala skvostně.

Stejně tak si její kolegyni Janu Plodkovou vzala do parády návrhářka Zuzana Kubíčková a šaty z bílé krajky s rafinovaně řešeným výstřihem byly též hvězdné.

O to smutnější pohled byl na přítomné pány s mistrem Janem Hřebejkem v čele. Režisér Pelíšků si totiž místo bílé košile oblékl do saka černé vytahané tričko.

Ti, kdo přece jen kategorii black tie dodrželi, si ale většinou neuměli uvázat ani motýlka. Zatímco předvázaný motýlek působí jako laciná atrapa z dětské skříně – jen uměle trčí gentlemanovi z límečku – ten vázaný vyzařuje svými rozměry a úvazem mnohem větší šmrnc, jak ostatně předvedl za filmový snímek Il Boemo oceněný italský zvukař Francesco Liotard.

Herec Jiří Macháček v sametovém saku

Onen zmiňovaný šmrnc ale rozhodně nechyběl dalším dvěma gentlemanům. Nováček Marsell Bendig zapůsobil ve svém kompletu z ateliéru Debbie Brown.

Publikum tak mohlo na nejlepším herci ve vedlejší roli oči nechat nejen díky jeho naprosto bezprostřednímu projevu a nakažlivé radosti, ale i kvůli jeho bordó modelu se zlatavými odlesky. Ač sako herci zcela nepadlo v pažích, můžeme si jen přát, aby Marsellova kariéra nezůstala pouze u role zdrogovaného Ládi ve filmu Banger. Čtyřiadvacetiletý herec má totiž nebývale odvážný módní vkus a bude radost, pokud ho na společenských událostech uvidíme zářit i nadále.

Švihákem červeného koberce byl též herec Jiří Macháček, který k třicátému předávání filmových cen oblékl epesní sametové sako s šedivým ombré efektem. Vzhledem k hercovým šedinám mohla být barva blejzru klidně odvážnější, eventuálně by bylo příhodné Macháčkův účes více opečovat a dodat mu na lesku.

Marsell Bendig zapůsobil ve svém kompletu z ateliéru Debbie Brown

Zip pojal, co měl

Za hvězdu celého večera by ovšem Čekstajl zvolil herečku a houslistku Jenovéfu Bokovou, která se do Rudolfina dostavila v modrých šatech s působivým šálem případně vlečkou. Efektní model vytvořila návrhářka Lucie Kutálková ze značky Leeda a je třeba před jejím umem smeknout nejen proto, že to filmové star velmi slušelo, ale také proto, že oblékat těhotnou ženu je pro každého tvůrce velmi stresující. Bříško nezřízeně roste každým dnem a míry, které na zkoušce padly jako ulité, už ve slavnostní večer sedět nemusí. Bravissimo!

Zip pojal, co měl, a Boková se na lvím večeru zjevila jako těhotná Venuše s perleťovou kabelkou.